Como ensinar seu bicho sem violência

Quando você bate no seu animal, está ensinando o bicho a reagir com violência

Foto: Getty Images

Ninguém gosta de chegar cansada do trabalho e encontrar a casa destruída por um furacão de quatro patas. Ainda mais depois de passar a noite em claro ouvindo miados ou latidos. Ou de dar de cara com um xixi no sofá. Mas, acredite, cães e gatos não fazem essas coisas por mal.

Esses e outros comportamentos condenáveis podem esconder ataques de ciúme, crises de carência, problemas de saúde e até mesmo falta de brinquedos adequados.

Quando sentir aquela vontade de torcer o pescoço do bicho, siga as sugestões do veterinário Nivaldo Albolea. Você será uma dona melhor – e seu pet, bem mais comportado.

Ele rouba comida da mesa?

. Por que acontece

Os animais têm um faro superdesenvolvido e sentem de longe quando há algo gostoso na mesa. ”Que mal fará pegar um pedacinho?”, devem pensar. Os bichanos, aliás, nem precisam da ajuda da cadeira.

. Como evitar

Borrife água no focinho dele ou jogue no chão uma lata cheia de moedas – o barulho causa desconforto. Eduque seu amigo desde filhote: um adulto dificilmente ressuscitará hábitos proibidos na infância.

Ele adora mastigar as plantas?

. Por que acontece

Cães e gatos têm necessidade de comer plantas. As de gosto ruim são rejeitadas, mas aquelas que têm gostinho bom acabam virando um lanchinho no meio da tarde.

. Como evitar

Espirre água com cravo e canela nos vasos ”proibidos” (os bichos detestam o cheiro). Em outro recipiente, plante grama ou catnip, que podem ser degustados à vontade.

Ele destrói os móveis e objetos da casa?

. Por que acontece

Para um bicho, tudo pode se transformar em diversão. Ainda mais se a dona passar o dia inteiro fora de casa. Não bastasse isso, os gatos precisam afiar as unhas – sem um arranhador, certamente sobrará para aquela linda poltrona da sala…

. Como evitar

Fazer o animal entender o que deve ou não terminar no lixo é uma dureza, mas os pet shops oferecem diversos produtos para esse fim. Só não saia correndo atrás da criatura que mordeu seu sapato, porque isso a incentivará a repetir a ”arte”.

Ele mia ou late de madrugada?

. Por que acontece

Geralmente, esse tipo de atitude está ligado à saúde física do bichinho. Em boas condições, ele preferirá dormir, né? Na velhice, existe a chance de os peludos ficarem mais inquietos à noite.

. Como evitar

Leve o animal para um checape veterinário. No caso de cães ou gatos vovôs, existem tratamentos com remédios que melhoram a oxigenação cerebral, garantindo que o bicho tenha uma velhice mais confortável.

Ele ataca as crianças?

. Por que acontece

Alguns peludos parecem sentir ódio mortal de crianças, mas a maioria se comporta assim por ciúme do dono.

. Como evitar

Mostre a ele quem manda, exercendo sua autoridade de líder da casa. Na hora do ataque, use a latinha de moedas (citada no quadro da comida) e depois ignore-o.

Ele pega as roupas do varal?

. Por que acontece

Imagine um cão sozinho o dia todo, sem nada para fazer, observando duas pernas de calça a convidá–lo para a diversão. Claro que aquilo virará um hábito.

. Como evitar

Já que fica difícil policiar o animal em período integral, garanta que não faltem brinquedos para entretê-lo. Ou adote um ”irmãozinho” para fazer companhia a ele.

Ele faz xixi no lugar errado?

. Por que acontece

É uma espécie de protesto. Gatos odeiam caixas de areia sujas. Já os cães resolvem ”presentear” o dono com coisas desagradáveis quando se sentem deixados de lado. Machos não castrados tendem a demarcar território.

. Como evitar

Tire uns minutinhos para pensar no que pode estar provocando essa revolta no seu bicho. Depois, dê início a um processo de educação: repreenda-o na hora certa e agrade-o quando necessário.

4 motivos para não bater

. Ensina o bicho a reagir com violência

. Faz seu animal ter medo de gente

. Não evita o mau comportamento

. Pode machucar feio