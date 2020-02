Como ajudar seu filho no trabalho em grupo

Separe jornais, revistas e textos de internet sobre o tema do estudo

Foto: Getty Images

As turmas da 6a série do Colégio Doze de Outubro, em São Paulo, tiveram de fazer, entre outras coisas, um trabalho em grupo que mostrasse a importância das pinturas pré-históricas e da arte egípcia.

Para o aluno Erick Lozano Borges, 11 anos, levar um colega para casa e deixar tudo pronto para o dia da apresentação foram tarefas tiradas de letra. Além de definir as atribuições de cada um (Erick se encarregou da parte escrita e o amigo das ilustrações), eles contaram com o apoio da mãe, a consultora de projetos Simone Borges. ”Antes de sair de casa, planejo com ele como vai ser o dia e depois telefono para saber se tudo está correndo bem”, explica Simone.

Criar um ambiente aconchegante, mas ao mesmo tempo estabelecer regras a cumprir, é o principal conselho dado pela maioria dos especialistas em Educação.

Para Regina Scarpa, consultora pedagógica da Fundação Victor Civita, o sucesso das tarefas feitas coletivamente em casa depende tanto do comprometimento dos estudantes quanto do suporte dado pelos pais. ”Dosar seriedade com descontração é sempre a melhor combinação”, conclui Regina.

Como criar um ambiente produtivo para os estudos

. Quando seu filho levar um colega para casa para estudar, capriche no almoço. Reforçar o lanche da tarde também ajuda no desempenho da garotada.

. Providencie um espaço apropriado para que todos possam estudar concentrados. Se você não possui um cômodo para estudos, a mesa da sala é o local ideal.

. Separe dicionários, livros, enciclopédias, revistas e jornais com informações sobre o tema do estudo.

. Negocie o uso da internet. Durante o trabalho, o computador deve ser usado exclusivamente com esse fim. Ao final, você libera a máquina para jogos, MSN etc.

. Proponha uma pausa para o lanche a cada duas horas.

. Observe se as tarefas foram bem divididas entre o grupo e fale sobre a importância da participação de todos. Diga que é injusto sobrecarregar algum integrante.

. Libere a garotada para brincar depois que o trabalho acabar.