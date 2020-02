Comece bem o dia e se sinta feliz o dia todo

Cuidados começam numa boa noite de sono

Foto: Dreamstime

Quem diria que aqueles minutinhos iniciais da manhã, quando a gente acaba de bater a mão no despertador, são essenciais para se sentir bem e disposta o dia todo? Até que faz sentido, afinal, o oposto também é verdade: já reparou como basta dar uma topada no dedinho logo de manhã para o resto do dia parecer cinzento?

Por isso, quem acorda com o pé direito, feliz da vida, se sente melhor durante o dia e continua assim até a noite. Algumas dicas podem ajudar seu corpo e sua mente a encarar as manhãs com mais alegria, veja só:

. Na noite anterior

Tome uma xícara de chá verde antes de se deitar. Ele tem substâncias que acalmam o sistema nervoso e melhoram a qualidade do sono.

. Durante a madrugada

Sua mente grava aquilo que você estava pensando antes de começar a sonhar. Logo que for para a cama, repita a si mesma: “Amanhã será um ótimo dia!”. Funciona!

. Logo que começa o dia…

Ver quem amamos logo cedo estimula a felicidade. Ponha fotos de sua família (ou do Totó) ao lado da cama, no espelho do quarto, na porta da geladeira.