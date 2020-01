Com tema de duendes, Tatá Werneck e Letícia Colin fazem chá de bebê juntas

Fofas! As atrizes Tatá Werneck e Letícia Colin, que estão grávidas, decidiram comemorar as gestações por meio de um chá de bebê beneficente em dose dupla, evento que rolou neste domingo (1), no espaço para festas Goiabeira Coisa & Tal, localizado no Rio de Janeiro.

É claro que Rafael Vitti e Michel Melamed, pais dos bebês de Tatá e Letícia, respectivamente, também estavam lá, assim como Fernanda Paes Leme, Larissa Manoela, Giovanna Lancellotti e mais famosos convidados, em uma lista que reuniu cerca de 250 pessoas no total.

A festa, com temática inspirada no universo das fadas e dos duendes, foi marcada por uma decoração lúdica, cheia de tons de verde, bichinhos de pelúcia e muitas flores, organizada pela Roberta Niemeyer Produções. Ambas as atrizes usaram looks que combinavam top e saia longa, nesse clima relax, deixando as barriguinhas de fora.

Tatá Werneck está grávida de sete meses, e espera por uma menina. Já Letícia está com seis meses de gestação, e espera pela chegada de seu primeiro filho. Os presentes que elas receberam durante o chá serão doados para instituições de caridade.

Veja as fotos da comemoração: