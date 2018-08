Bolos suspensos para uma mesa surpreendente!

A proposta é bastante simples: transformar o bolo em parte complementar da decoração. E para isso, um recurso que está em alta é o bolo suspenso.

Conhecido como hanging cake, este tipo de bolo desafia as antigas tradições que colocam o bolo como centro da mesa principal. Neste novo conceito, o bolo passa a ocupar uma estrutura elevada, que pode ser a única do espaço ou o centro de uma série de estruturas suspensas.

A ideia do bolo suspenso corresponde à tendência de mesas assimétricas, caracterizadas por múltiplas superfícies. A proposta combina bem com temas lúdicos e delicados, como floresta encantada, fadas e jardim.

Preso em uma espécie de balanço no teto, o bolo necessita de uma estrutura segura que garante que não despenque no meio da festa. É preciso também posicionar a mesa de maneira a isolar o local para evitar que crianças fiquem mexendo no bolo ou mesmo que algum convidado distraído derrube-o sem querer.