Bailarina do Faustão revelou segredo sobre personalidade do apresentador

A bailarina do Faustão, Ivi Pizzott, revelou um segredo sobre do apresentador que diz muito sobre a personalidade do global. Em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, a dançarina do Domingão do Faustão deu mais detalhes.

Segundo Ivi, o trabalho próximo a Faustão lhe permitiu perceber características próprias do apresentador. Uma dela diz respeito ao fato de Faustão não ser o tipo de pessoa que esconde opiniões e é bastante autêntico.

“Isso traz a autenticidade dele, é a essência dele, por isso é campeão de audiência há tantos anos, ele mostra na cara mesmo, ele não fica se escondendo. Isso que é incrível de trabalhar com o Fausto, pode acontecer tudo a qualquer momento. Ele não tem ponto, ele mesmo conduz tudo. Todo mundo age com muita cautela para dar tudo certo”, disse.

