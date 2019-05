O lado ruim de cada signo; descubra o seu

Os signos são grandes responsáveis pela individualidade de cada pessoa e influenciam, diretamente, no comportamento e nas tomadas de decisões no dia a dia. Entretanto, os signos podem revelar, também, o lado mais obscuro da personalidade de alguém. Esses defeitos, inclusive, afetam nossas atividades e relacionamentos.

A astróloga Mariana Fernandes lança, neste mês de maio, o livro “Astrologia da Depressão”, pela Editora Pensamento. Com uma boa dose de humor, ela revela o que não gostaríamos de saber sobre o nosso signo, mas sem deixar de ensinar a lidar com esses defeitos de forma saudável e produtiva.

“Acho que é natural do ser humano buscar identificação com as coisas. Quando publico um defeitinho de determinado signo de forma bem-humorada, estou gerando essa identificação de forma leve e despretensiosa, além de despertar as pessoas pro autoconhecimento. É como se eu dissesse ‘Tudo bem, seus defeitos são o que fazem de você único, vamos rir deles’”, conta Mariana.

Em um bate-papo com CLAUDIA, a astróloga apontou o principal defeito de cada signo. Confira:

Áries

Áries é um signo com bastante paixão e vitalidade e, por isso, os arianos tendem a ser bem “esquentadinhos” e briguentos. “Trata-se de um signo bem explosivo, bem temperamental e forte. Qualquer questão é motivo para um ‘barraco'”, aponta Mariana.

Touro

“Touro é o famoso signo ‘cama, mesa e banho'”, brinca. Os taurinos são pessoas que têm bastante preguiça, são mais teimosos, com um ritmo mais devagar, mais lento e costumam ser bem comilões. “Isso acontece porque eles gostam de conforto e do lado bom da vida. Tudo está relacionado ao toque, ao cheiro e às sensações físicas”, explica a astróloga.

Gêmeos

É um signo que sofre da instabilidade de humor e que gosta de fofoca. Por ser muito criativo, o geminiano tende à mentira, mas não por ser maldoso, mas sim, por querer deixar a história “mais interessante”. “Ele usa a comunicação para o lado negativo, manipulando a sua visão das coisas e ‘exagerando’ muitas vezes”, afirma Mariana.

Câncer

Câncer é o signo do “chororô” e da chantagem emocional. “O canceriano é aquele que fala ‘ai ninguém me ama, ninguém se importa comigo'”, explica a especialista. Ou seja, é um signo muito emotivo, muito sensível e muito delicado. Por isso, muitas vezes, acaba guardando mágoas.

Leão

O leonino é bastante egocêntrico. “Ele gosta de mandar e gosta de holofote. Gosta de pensar que ele é maravilhoso”, afirma a astróloga. Com ego bem forte, o leonino é muito vaidoso. “Mas é uma vaidade mais do ego, de se arrumar para arrancar elogios das pessoas e se destacar, do que puramente uma vaidade estética”, explica.

Virgem

O virginiano é muito crítico, principalmente em relação aos outros. “Isso pode trazer um problema no relacionamento, porque ele tende a apontar muito os erros dos outros, enquanto se acha perfeito”, conta Mariana. Quem é do signo virgem, não consegue se desapegar de pequenas questões. “Muito acontece ao seu redor, mas ele está sempre atento aos detalhes e é obcecado por eles. Por isso muitas pessoas virginianas têm toque”, completa a astróloga. Em geral, o virginiano gosta de aprimorar seu trabalho, o que pode ser tanto bom, quanto ruim.

Libra

O libriano tende a ser um pouco fútil, por ser muito ligado à aparência. É muito paquerador, não tem interesse em se relacionar com as outras pessoas e tem muita lábia. “Ele sente dificuldade em se comprometer, não quer compromisso com ninguém”, diz Mariana. “Ele também pode pecar, pois não quer se indispor. Ou seja, quando alguém pergunta ‘essa roupa está bonita?’, por exemplo, ele vai responder que ‘sim’, mesmo se achar o contrário”.

Escorpião

O signo de Escorpião é bem forte e a pessoa tende a ser muito vingativa e guardar rancor. “A minha avó é escorpiana e ela fala ‘calma, deixa ela…’ quando alguém faz algo ruim, querendo se vingar. Isso é muito escorpiano”, brinca a astróloga. A pessoa de escorpião, também, vê as coisas como elas realmente são e possuem um certo feeling. “Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque ela acaba só vendo o lado ruim das situações e das pessoas. O escorpiano tem uma visão um pouco negativa do mundo”.

Sagitário

O sagitariano gosta de farra e costuma ser bem divertido. Também não quer saber de compromisso e de responsabilidades. Gosta de viajar e de frequentar festas. Tudo o que o prende em um só lugar não o agrada. “É um cara que sabe de tudo. Sabe tudo sobre a cultura de todos os países, sobre religião, sobre sociologia, mas, ao mesmo tempo não sabe de nada, porque não se aprofunda sobre esses assuntos. Mesmo assim, acaba levando vantagem pelo intelecto. É um grande contador de história – e muitas vezes, a exagera”, aponta Mariana.

Capricórnio

Quem é deste signo, gosta de regras, de compromisso e de padrões. “Ele vem depois do Sagitário que é justamente para acabar com a festa”, brinca a astróloga. Trata-se de um signo bastante formal, muito voltado para o trabalho, para as finanças e, por isso, tende ao oportunismo. “Existem muitos milionários e líderes capricornianos. Eles vivem para isso e fazem o necessário para chegar nessa posição”. O capricorniano também tende a ser pessimista e cheio de “mimimi”.

Aquário

É o signo da rebeldia, tanto para o bem, quanto para o mal. “Eles têm essa questão da liberdade e não querem se amarrar a ninguém”, afirma Mariana. O aquariano é do contra e quer ser diferente. Ele gosta de ser revolucionário e defende seu ponto de vista fortemente, mesmo sem fundamento, “só por querer ir contra a correnteza”, como diz a especialista. Por essa forte característica, a pessoa de Aquário é teimosa, pois não aceita que pode estar errado.

Peixes

“É o signo das pessoas que são atrasadas e esquecidas”, afirma a astróloga. “Eles são muito distraídos, esquecem muito as coisas. Falam algo e logo depois não se lembram mais”, explica. Uma de suas características mais fortes é a ingenuidade e, devido a isso, podem cair em um discurso errado. Segundo Mariana, por se tratar de um signo muito lúdico, são sensíveis e tendem a ser escapistas, ou seja, procuram sempre um jeito de fugir de situações ruins e embaraçosas.

“Astrologia da Depressão”

Autora: Mariana Fernandes

Editora: Pensamento

Páginas: 192

Preço: R$ 44,90

