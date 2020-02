A diferença entre fé e esperança

Você tem fé ou esperança?

Foto: Getty Images

Fé e esperança parecem sinônimas, mas podem ter sentidos diferentes dependendo do que cada um quer expressar através delas.

Esperança…



… como o nome sugere, implica um estado de espera. E se quem espera não tem maturidade para compreender que a dor e as perdas fazem parte da vida, e abraça a esperança como mera reação ao desespero, o resultado pode ser frustração e até revolta caso a expectativa não se cumpra – a volta de um amor perdido, por exemplo.

Esse tipo de esperança supõe que o poder espiritual deve realizar nossas vontades e operar milagres. Se o milagre não vem nos sentimos desamparados.

Fé…



…”quem a tem confia num plano superior e entende que as dificuldades atendem a um propósito e servem como aprendizado”, observa o professor Franklin Santos, da Faculdade de Medicina da USP. “O indivíduo tem uma postura mais realista, o que faz com que se sinta menos desamparado mesmo quando o problema não se resolve do jeito como gostaria”.

O que diz a evolução



Do ponto de vista da evolução, fé e esperança são sinônimos. “A espécie humana foi se adaptando para viver em ambientes hostis – e uma das ‘armas’ ou características evolutivas que garantiram nossa sobrevivência foi a esperança. Os mais confiantes sobreviveram, assim como os que suportaram melhor o frio, o calor…”, finaliza João Calixto.