A cor ideal para cada signo usar na virada do ano

Alguns rituais são bem típicos da virada de ano, como pular as sete ondinhas, comer uvas e usar uma cor especial na noite do dia 31. Mas será que existe uma cor especial para cada signo do zodíaco passar o Réveillon? É o que contamos a seguir:

Cores para cada sigo usar na Virada do ano

De acordo com o portal Astrocentro, para cada signo do zodíaco existe uma cor que serve de sugestão para a passagem de ano – e elas têm tudo a ver com características e propósitos esperados por esses signos para o futuro.

Áries: Vermelho

A cor vermelha, bastante intensa combina muito bem com a energia igualmente forte do signo de Áries. Vale lembrar que Marte rege 2019 e o planeta ainda é regente do signo, então vale vestir uma cor que traga boas energias para o próximo ano.

Touro: Branco

Para trazer a harmonia e inspiração para encontrar o direcionamento que a taurina precisa para começar 2019 com o é direito, a cor branca é a mais indicada para tal propósito.

Gêmeos: Azul

Variações das cores azul caem como uma luva para geminianas neste virada de ano. O tom ajuda a trazer tranquilidade necessária para começar 2019 bem..

Câncer: Rosa

Se a intenção é atrair o amor, então a canceriana está no caminho certo ao usar rosa. A cor representa carinho, autoestima, suavidade e delicadeza.

Leão: Dourado

Se tem um signo que gosta de brilhar ele é Leão. Então, nada melhor que o dourado, cor quente e vibrante, para ajudar a leonina a continuar vibrando boas energias para o próximo ano.

Virgem: Marrom

Signo do elemento Terra, Virgem combina muito bem com a cor marrom, que ajuda a intensificar a autoconfiança e a resistência física e emocional.

Libra: Prata

Para librianas, a dica é apostar no prata. O tom atrai renovação e modernidade- ideal para esse período de encerramento de um ano e começo de outro.

Escorpião: Bege

Muito ligado a passividade, o bege é indicado às escorpianas. Mas isso não significa submissão. Talvez uma oportunidade de ver a vida com mais calma.

Sagitário: Laranja

Se há alguma sagitariana em busca de promoção no trabalho, vale apostar em tons de laranja para a virada de ano – cor que estimula a mente, ajuda nas conquistas pessoais e profissionais.

Capricórnio: Verde

Para capricornianas que buscam renovar energias para 2019, o verde é a cor mais indicada por promover a esperança, saúde e fertilidade.

Aquário: Preto

Sim, é possível passar o Ano-Novo de preto. É que a cor é mais indicada para aquariana por atrair dignidade, independência e tomada de decisões.

Peixes: Lilás

Ligada a intuição e espiritualidade, a cor lilás é ideal para piscianas que se sentem “no mundo da lua” e precisam de direcionamento para 2019.

