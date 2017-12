5 tendências de casamento para 2018

Quem pretende trocar alianças em 2018 provavelmente já vai começar o ano procurando muitas referências na rede para que o seu grande dia seja perfeito. E o Pinterest já sinaliza algumas tendências para casamento que vão bombar no próximo ano. Inspire-se!

1. Estilo boho

A decoração de casamento em estilo boho não é nenhuma novidade. Na verdade, alguns decoradores brasileiros já apostam no estilo há um tempo. No entanto, a popularização é recente e tudo indica que o visual seguirá em alta no próximo ano. O boho permite misturar referências de diferentes estilos: hippie, romântico, vintage e boêmio. A riqueza de detalhes prioriza o conforto e a sensação de acolhimento, exaltando sempre a personalidade do casal.

2. Trio de bolos

As mesas suntuosas decoradas com poucos objetos têm perdido espaço para decorações menores, porém mais ricas e dinâmicas. O próprio conceito de bolo clássico de casamento foi pulverizado, transformando-se em trios de bolos menores. Cada bolo é decorado com uma técnica diferente, que conversam entre si. Naked cake, ombre cake, dripping cake e espatulado são algumas técnicas que estão em alta.

3. Mesas para grandes grupos

Cresce o número de casais que decidem aderir à ideia de casamentos intimistas, sem a divisão de família do noivo X família da noiva. Por isso, em 2018 segue em alta a tendências das mesas maiores. Elas permitem maior interação entre os convidados e ficam lindas tanto em recepções internas como em ambientes externos.

4. Muitas luzes

Os cordões de luzes são bons aliados na composição de ambientes em clima de sonho e contos de fadas.

Em 2018 a tendência é trocar os pisca-piscas tradicionais por lâmpadas com filamento em diferentes alturas. O recurso dá à decoração um visual mais industrial, mas muito romântico.

5. Arcos no formato de guirlandas

Cada temporada traz consigo uma nova tendência para os altares. Já tivemos gazebos, arcos de flores, painéis de flores gigantes… E agora é a vez dos arcos guirlandas. Decorados apenas com folhagens e poucas flores, os altares com arcos em formato de guirlanda dão um charme extra ao momento do sim.