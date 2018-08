20 produtos de design e decoração eleitos por Ana Paula Padrão na Abimad

A Feira Abimad (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração), a principal do setor na América Latina, foi realizada de 24 a 27 de julho, no São Paulo Expo, e reuniu 122 expositores, entre fabricantes e importadores, lançando tendências para áreas internas e externas. Vitrine da indústria e de designers, a feira atrai compradores do Brasil e do exterior. Neste ano, a associação comemora 15 anos de realização do evento. No início, ele era organizado apenas uma vez por ano e, posteriormente, passou a ter duas edições.

A diretora de CLAUDIA, Ana Paula Padrão, foi uma das convidadas do evento e, entre as novidades, escolheu 20 peças como Destaque CLAUDIA. Os itens prediletos vão de lençol a sofá. Abaixo, confira os eleitos da apresentadora:

1. Bufê Jamal, da Milênio Home, pela designer Larissa Diegoli

“Adorei o acento marroquino deste móvel.”

2. Balanço Fiorella, da Aluminas

“Um casulo que dá até pra curtir a dois!”

3. Mancebo Oliver, da Citrus, pelo designer Ále Alvarenga

“Delicado e elegante, linda maneira de usar o espelho.”

4. Almofada Slash Fur, da Hávia

“As almofadas com pele fake são pura tendência para um inverno aconchegante.”

5. Luminária de mesa Globe, da Nova Home

“Uma mistura de industrial com retrô que resultou na luminária cheia de personalidade.”

6. Cômoda Escher em madeira, da 6F Decorações

“Me encantou a textura da madeira nesse aparador.”

7. Puff Versetto, da Feeling Estofados

“Trabalho competente com acabamento perfeito nesse puff de couro capitonê.”

8. Vasos, da Cristais Di Murano

“Nosso ‘murano’ brasileiro fazendo bonito na cor da moda, o rosa.”

9. Lustre Ninho Moon, na Helizart, pela artista plástica Elisa Bravim

“Trabalho encantador no ninho de luz da artista Elisa Bravim.”

10. Poltrona Palla, da Feeling Estofados

“A poltrona alia excelente acabamento, muito conforto e funcionalidade – um coringa na decoração.”

11. Poltrona Tebas, da GS Fibras

“Essa poltrona de proporções generosas e extrema delicadeza no design convida ao relax! Amei!”

12. Sofá Manhattan, da Studio Casa, pelo designer Eduardo Mourão

“O formato do sofá é tendência forte no décor e aqui está muito bem executado.”

13. Cestos coloridos Projeto Gana, da KZ Home Stock

“Objetos que carregam história me fascinam e trazem personalidade ao ambiente.”

14. Banco Yoga, da Lazzari Móveis

“Nada mais versátil para compor a decoração de qualquer ambiente.”

15. Linha Azurita de roupa de cama, da Linea Home

“O uso do linho nos lençóis em cores suaves é puro Brasil.”

16. Um olhar, de Casa Tendenza – Fotógrafos Lisi Wendel e Tales Morigi / Escultora: Vicentina Julião

“O trabalho da artista mineira Vicentina Julião super valorizado na interpretação da Casa Tendenzap.”

17. Mesas de centro Zoom, da Tumar, pelo designer Emerson Borges

“Mesas de centro que pousam suavemente no chão e trazem leveza ao ambiente de estar.”

18. Tapete Fragmentos, da Tapetah, pelo designer Bruno Faucz

“Um tapete com status de obra de arte.”

19. Poltrona Toras, de Arthur Casas, na Butzke

“Móveis para a área externa que rejeitam a obviedade.”

20. Estante Lumber, da Artefama, pelo designer Angelo Duvoisin

“Mais uma peça com apelo industrial numa visão muito leve e charmosa.”