13 estratégias para simplificar a vida

Por mais que a tecnologia tenha mudado – e facilitado – a nossa vida, é preciso admitir: o excesso de coisas que acabamos consumindo por conta disso é gigantesco. Afinal, como não temos tempo para absolutamente nada, acabamos preferindo pagar para não ficarmos mais estressados.

Só que, com um pouco de organização (alô, Marie Kondo!), a nossa vida e o nosso dia-a-dia podem ser bem mais simples. Assim, escolhemos 13 estratégias para você simplificar a sua vida:

1. Não tenha mais do que uma conta bancária

Falando sério: você tá com essa grana toda para ter tantas contas em banco desse jeito? Se você focar no básico, não precisa de mais que duas contas bancárias, sendo uma poupança e outra para movimentações. Considere encerrar uma(s) conta(s) 😉

2. Pague todas as suas dívidas e corte o cartão de crédito

A gente sabe que isso é algo difícil de fazer. Mas se você colocar na ponta do lápis, pode acabar percebendo que gasta mais do que ganha pela falsa sensação de riqueza que o cartão oferece. Então, para você realmente organizar a sua vida financeira, nada melhor do que quitar todas as contas e eliminar os gastos extras.

3. Acumule pontos em um só lugar

Afinal, pra que você precisa de tantos cartões de fidelidade? Tudo bem que os descontos ao pegá-los é tentador, mas, no fim das contas, eles são só mais coisas que você não usa na sua carteira. Opte por um programa de benefícios que você realmente usa com frequência, se for o caso.

4. Tchau meias furadas e encardidas!

E roupa íntima velha também! A gente sabe que você tem um monte dessas no armário para o caso de não ter roupas limpas (e o cesto de roupa suja transbordando), mas isso mantém uma energia velha circulando no seu guarda roupa – e em você também. Então bora arrumar essas gavetas!

5. Você não precisa assinar tantas newsletters

Sejamos francas: quantos desses e-mails você realmente lê? Esse monte de lixo eletrônico faz com que você perca o foco dos e-mails realmente importantes, além de trazerem uma quantidade enorme de spam para sua caixa de entrada. O e-mail só vai organizar sua vida se você arrumar ele também, viu?

6. Doe as bugigangas decorativas



Que tal tentar manter uma decoração minimalista na sua casa, para variar? Você vai ter tanto espaço livre que vai começar a questionar se realmente precisa de tantas coisas assim.

7. Escolha um combo TV-internet-telefone mais barato

Ou não tenha nenhum! Afinal, quanto tempo você realmente passa em casa usando essas coisas? Hoje em dia, passamos tanto tempo fora de casa que mal temos tempo para ligar a TV (no máximo, o Netflix). Ligar para alguém, então, nem se fala! Está na hora de pensar se você precisa gastar toda essa conta mesmo…

8. Doe bolsas e casacos para abrigos femininos

Você sabe que não usa todas as bolsas e casacos do seu acervo pessoal. Na verdade, nem metade dele. Que tal ajudar quem realmente precisa e ganhar um espaço extra no guarda roupa?

9. Arrume seu guarda roupa por estação



E aproveite para limpar o que não te serve mais também. Lembra o que a gente conversou sobre energia?

10. Venda o carro para quitar suas dívidas

Antes que você nos chame de loucos, calcule e perceba que um carro custa tanto quanto um filho! É gasolina, IPVA, seguro, pedágio… Com o dinheiro da venda, além de saldar seus débitos, você ainda consegue ganhar um dinheiro – e quem sabe até aluga sua garagem!

11. Livre-se dos papéis inúteis

Por mais chato que seja arrumar toda a papelada, mantenha só o que é realmente útil (documentos, contratos, garantias de produtos/serviços…) guardado. Isso economiza em espaço – e dor de cabeça. Aproveite o embalo e recicle suas revistas e doe seus livros.

12. Cozinha clean

Sabe aqueles potes sem tampa que estão perdidos no seu armário? Pode se livrar deles! Aproveite e tire toda a louça lascada dos seus armários, bem como as comidas estragadas da geladeira. Cozinhar no meio da bagunça é realmente difícil – além de sujo. Olha essas 12 dicas de cozinhas arrumadas para ter uma ideia 😉

13. Hábitos saudáveis e produtos na validade

Não faça regimes severos, nem seja tão dura com a sua aparência. Procure um nutricionista e busque se alimentar de forma saudável. Não se medique sem antes consultar um médico, nem mantenha remédios fora da validade em seu kit farmácia. O mesmo vale para maquiagens e higiene dos seus pinceis.