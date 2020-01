12 dicas espertas para facilitar sua vida com as tarefas domésticas

Para deixar a casa cheirosa, arrumada e limpinha, você não precisa perder horas na faxina nem gastar dinheiro com produtos elaborados. Alguns ingredientes simples têm várias funções e facilitam bastante o dia a dia. Confira:

Cor tinindo

Para a roupa escura não desbotar, acrescente um punhado de sal ou duas colheres (sopa) de vinagre à água da máquina de lavar.

Sem manchas

Elimine manchas de travesseiro com uma esponja úmida e sabão para roupas delicadas. Tire o excesso e seque com secador ou ao sol.

Cheirinho bom

Passe um pano com vinagre branco no armário para acabar com o odor. Depois, coloque pastilhas de formol e deixe por cinco dias.

Mofo nunca mais

Acabe com o bolor dos azulejos com uma escova de dentes. Esfregue com água sanitária e aguarde dez minutos. Lave, enxágue e seque bem.

Banheiro limpo

Desinfete o ralo do banheiro lavando-o com água quente e detergente. Depois, despeje um copo de água sanitária e deixe agir.

Casa perfumada

Perfume os ambientes colocando em um borrifador uma ou duas gotas do seu óleo de essências favorito misturado em água.

Estofado limpo

Tire o excesso de pelos de animal do sofá com uma luva de limpeza úmida (eles grudam na borracha!). Depois, aspire o móvel.

Adeus, insetos

Para espantar as moscas, misture pimenta-do-reino com vinagre ou leite. Coloque num pires e deixe no lugar onde as danadas circulam.

Piso brilhando

Use, em superfícies de laminados, uma solução de álcool e água (uma tampa por litro de água). Nunca utilize solvente ou saponáceo.

Pintura nova

Parede com tinta à base de água deve ser limpa com esponja macia e detergente. Depois, passe um pano ligeiramente úmido.

Cheiro de limpeza

Para limpar o micro-ondas, coloque um pote com água e casca de limão dentro do forno e deixe lá até ferver. Desligue e passe um pano macio.

Metal sem mancha

A torneira do banheiro deve ser bem lavada com água, sabão neutro e um pano ou esponja macios. Depois, seque bem para não manchar.