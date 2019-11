11/11 é um dia poderoso e marca transição planetária

Quem entende de numerologia, sabe que todos os números carregam significados poderosos e especiais e podem influenciar na nossa personalidade, assim como os astros, na astrologia. E esta segunda-feira (11), em que o dia e o mês se repetem (11/11), o poder é ainda maior.

11 de novembro é um dia marcado por ser um grande portal energético, ou seja, é um dia de transição planetária, o que pode acarretar em um transformações e intensas emoções, principalmente para as pessoas mais sensíveis.

“Em todo 11 de novembro se abre um portal, que tem muito a ver com o Sol no signo de Escorpião, que, por si só, rege as nossas transformações de vida”, explica a astróloga Vivi Pettersenn a CLAUDIA. “Então precisamos pensar no que precisamos encerrar para dar um novo recomeço.”

Pettersenn ainda explica que o número 11 é um número cabalístico e, por isso, o “11:11” (Onze horas e onze minutos) também representa a abertura de um pequeno portal todos os dias. “Tudo isso a gente pode encarar como um sinal do universo”, reitera.

E quais são as consequências disso? Pettersenn comenta que com a abertura desse portal, nesta segunda-feira (11), é preciso que se deixe para trás uma determinada situação que nos aflige para dar um novo significado.

“Desde um relacionamento, até uma situação qualquer que venha a acontecer nesse momento, hoje se abre esse portal para você ressignificar”, afirma. “Podemos ficar um pouco mais emotivo e até mais interiorizado, mas é nesse sentido de dar um novo andar e um novo olhar para essa situação que está pedindo uma certa transformação.”

Por fim, a astróloga indica a meditação como principal atividade a ser feita neste dia tão importante. “Ela pode ajudar a se conectar melhor com essa energia interior”, explica.

