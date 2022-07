10 itens para aproveitar o Dia Mundial do Chocolate

O dia 7 de julho marca a celebração do Dia Mundial do Chocolate, a deliciosa iguaria que está presente em diversas receitas e momentos. Em quantidades certas, o chocolate pode trazer diversos benefícios para a saúde, como o alívio do estresse, melhora do raciocínio e do humor, dando energia ao organismo e até combatendo a hipertensão e depressão.

Produzido a partir do cacau, ele pode ser consumido de diversas formas – e nada melhor do que aproveitar um pouco nesta data especial. Assim, separamos bombons, um livro sobre o tema e até bebidas que combinam com o sabor único do chocolate. Confira:

1. Fabricando chocolate, por Alice Santos Granato, R$34,99

2. Conjunto para Fondue de 10 Peças, R$122,90

3. Chocolate Milka Recheado Oreo Sandwich, R$16,49

4. Chocolate em Pó, Nestlé, Dois Frades, R$15,02

5. Chocolate ao Leite Lindt com Recheio Cremoso Lindor Caixa 200g, R$ 99,90

6. Rum Bacardi 8 Anos 750 ml, R$165,47

7. Chocolate Europeu Monodose Café Santa Monica, R$30,95

8. Licor Amarula Cream, 750ml, R$111,90

9. Cápsulas de Café Aroma Baggio Café Chocolate com Avelã, R$20,61

10. Licor Chocolate Stock 720 Ml, R$53,99