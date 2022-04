Receita de mil-crepes de chocolate

Modo de preparo

Prepare a massa Em um recipiente, misture todos os ingredientes com a ajuda de um fouet. Leve para a geladeira por aproximadamente 30 minutos. Unte uma frigideira com um pouco de manteiga e despeje certa de ½ concha de massa, espalhando bem. Deixe dourar dos dois lados. Reserve as massas prontas de crepe.

Prepare o chantilly de chocolate Em uma panela, ferva o creme de leite com a dextrose e o sorbitol e verta sobre o chocolate. Mixe e reserve em geladeira por 12 horas. Em uma batedeira, utilizando o globo, bata o creme reservado até obter uma consistência de picos firmes. Reserve em geladeira.

Finalize Monte a sobremesa intercalando massa e chantilly de chocolate e cubra a torta inteira com mais chantilly de chocolate e leve para resfriar por 2 horas. Reserve uma parte do chantilly de chocolate para finalizar. Derreta no micro-ondas o chantilly de chocolate reservado e cubra a parte da cima da torta. Bata o creme de leite fresco na batedeira em picos firmes e decore a torta. Sirva em seguida.

*Receita do chef Cesar Yukio (Hanami Confeitaria)