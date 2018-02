Estudos mostram que ter zika pode proteger contra a dengue

Uma nova pesquisa brasileira, publicada na revista The Lancet, mostra evidências de que a infecção pelo zika pode imunizar contra a dengue.

Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) analisaram dados coletados em Salvador para chegar a tal resultado.

Uma pesquisa chinesa também já havia sinalizado que o inverso também é provável. Logo, quem pega dengue pode estar mais protegido contra a zika.

O vírus das duas doenças estão relacionados pelo mosquito, o Aedes aegypti. “Esta ideia faz sentido do ponto de vista biológico. Os vírus são da mesma família, têm uma estrutura semelhante, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista da estrutura física. Então, pode ocorrer a criação de uma resposta imune, em que os anticorpos da infecção do zika causem uma proteção contra a dengue”, disse Ribeiro ao G1.

Segundo o pesquisador, como os casos de chikungunya, também transmitida pelo Aedes, continuaram ocorrendo e crescendo, o mosquito estava presente nessas localidades – o que descarta a hipótese de que a incidência da dengue tenha diminuído em Salvador por não haver mosquitos na cidade.

A pesquisa precisará ser ser aprofundada para, quem sabe, encontrarem evidências ainda mais conclusivas.