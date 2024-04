Terapia holística: tudo o que você precisa saber

Reiki, meditação, acupuntura, yoga… você sabe o que essas atividades têm em comum? Todas são tipos de terapias holísticas.

Afinal, o que é uma terapia holística?

A ideia por trás dessa prática é compreender o indivíduo como um todo, como um sistema interligado entre mente, energia, corpo e espírito.

A partir disso, o foco é tratar os problemas que podem se dar em todas essas áreas, ou seja, desde dores físicas e doenças, até medos, fobias, transtornos ou mesmo um desequilíbrio energético.

Com essa visão global do ser humano, a terapia holística vai além dos tratamentos “convencionais” e pontuais, que foca mais nos sintomas ou em determinada parte do corpo, e busca fazer uma análise completa em todos os seus aspectos físicos, mas também culturais, psicológicos e sociais. Isso porque um fator acabaria influenciando diretamente no outro.

Terapias holísticas no Brasil

No país, já existem práticas terapêuticas com esse viés holístico que são oferecidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de forma gratuita. A maioria ainda não têm comprovação científica, com algumas exceções, como a acupuntura e homeopatia, que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também reconhece algumas práticas, como homeopatia e o reiki.

Vale ressaltar que a escolha por uma terapia holística não exclui a intervenção da medicina tradicional. Ambos os tratamentos podem ser feitos simultaneamente, um complementando o outro.

Tipos de terapia de holística

Independentemente da prática escolhida, elas têm algo em comum: melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Confira algumas das terapias holísticas mais populares no Brasil:

Continua após a publicidade

Reiki

A técnica busca trazer um equilíbrio energético para a pessoa, aliviando sintomas como estresse e ansiedade, por meio da transferência de energia.

Acupuntura

Essa é uma das mais famosas e você já deve, pelo menos, ter ouvido falar: a prática consiste na aplicação de pequenas agulhas em pontos específicos do corpo para impactar os nervos. O foco é aliviar dores e promover o relaxamento.

Aromaterapia

Como o próprio nome indica, a aromaterapia usa aromas para tratar questões emocionais, como depressão e falta de foco ou autoestima. Esses aromas costumam ser óleos essenciais extraídos de plantas.

Yoga

Também muito conhecida, essa atividade busca melhorar a postura, diminuir os níveis de estresse, impulsionar o metabolismo e uma série de outros benefícios, por meio de exercícios e técnicas de respiração.

Continua após a publicidade