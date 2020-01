Síndrome do pensamento acelerado: conheça o problema e saiba como contorná-lo

Se a dificuldade for colocar o pé no freio, procure relaxar, ter mais contato com a natureza ou ouvir sua música favorita.

Foto: Getty Images

Apesar de a modernidade facilitar pra valer o dia a dia, ela também está tornando as pessoas mais ansiosas e doentes. É o que defende o psiquiatra Augusto Cury no livro Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século (Ed. Saraiva, R$ 14,90). Para ele, o estar conectado o tempo todo está levando as pessoas a desenvolver a síndrome do pensamento acelerado (SPA), um tipo de ansiedade. “O excesso de informações satura o córtex cerebral, produzindo uma mente hiperpensante, agitada, com baixo nível de tolerância, impaciente e sem criatividade”, revela. O pior, segundo ele, é que, em níveis diferentes, todo mundo sofre um pouco desse mal.

Consequências

A ansiedade afeta a qualidade de vida em diversos aspectos. É comum a pessoa ter dor de cabeça, sensação de cansaço já ao acordar, dores pelo corpo, insônia, queda de cabelo e aumento da pressão arterial. Além disso, se pensarmos no longo prazo, a ansiedade crônica afeta o bem-estar emocional.



7 dicas para viver melhor

1. Treine sua mente para admirar algo que o dinheiro não compra, como observar seu filho a desenhar ou pintar, abraçar mais, beijar mais, trocar experiências com os filhos, dar carinho a quem se ama.

2. Tenha mais contato com a natureza. Caminhe ao ar livre, admire as árvores e os animais, aprecie o silêncio e o vento no rosto…

3. Faça alguma atividade lúdica. Vale praticar um esporte, ler um livro e contar histórias.

4. Proteja a sua emoção. Não cobre demais os outros (seja marido, sejam filhos ou amigos) nem a si mesma, isso torna a vida angustiante. Não exija demais das pessoas. Ao contrário, elogie mais, aponte as características boas, os pontos fortes de quem está ao seu lado.

5. Aprenda a relaxar. Pare um momento do dia, esqueça tudo ao redor, respire fundo, solte o corpo e esvazie a mente.

6. Perdoe o outro e se autoperdoe.

7. Dê mais risada, não leve a vida tão a ferro e fogo. Sorria!