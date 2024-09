‘Cortisol face’: hormônio do estresse pode transformar o rosto?

Tem viralizado no TikTok diversos vídeos com a hashtag “Cortisol Face“, ou rosto de cortisol. Com um antes e depois, o rosto inchado estaria sendo causado pelos altos níveis de cortisol, ou seja, o hormônio do estresse. Mas será que uma rotina estressante poderia realmente mudar a nossa aparência e deixar o rosto mais redondo?

“Esse hormônio desempenha um papel crucial em várias funções do corpo”, afirma Elaine Dias JK, médica PhD em endocrinologia pela USP e metabologista.

Segundo ela, o estresse cotidiano, responsável pelo aumento ligeiro dos níveis de cortisol, não é o causador desse sintoma de condições patológicas graves.

Assim sendo, a conexão entre o “rosto de cortisol” e estresse leve ou moderado “não tem fundamento científico robusto”, explica a endocrinologia e metabologista.

A repercussão nas redes do “rosto de cortisol”

Entretanto, se esses “antes e depois” de rostos nas redes sociais não têm fundamento científico, o que explicaria o inchaço facial nas fotos serem relacionados ao cortisol?

Segundo a especialista, o fenômeno descrito nos vídeos é baseado em uma condição médica chamada Síndrome de Cushing, que consiste em uma constelação de anormalidades clínicas causadas por concentrações cronicamente elevadas de cortisol ou corticoides. “A hipercortisolemia pode causar uma face arredondada e inchada, conhecida como ‘face em lua cheia’, ressalta a Dra. Elaine.

É importante ressaltar que, nas redes sociais, os vídeos são rasos e distorcem dados científicos, o que pode levar a uma compreensão errada dos efeitos reais do cortisol. Para a Dra Elaine, vilaniza-lo pode causar um entendimento negativo e simplório, renegando a sua importância no equilíbrio fisiológico.

“O cortisol é essencial para a sobrevivência e desempenha funções vitais no corpo. É crucial que a informação seja transmitida de forma precisa e contextualizada, para que as pessoas compreendam tanto os riscos do excesso de cortisol quanto os problemas de sua deficiência”, ressalta a endócrino.

O papel do cortisol na nossa saúde

Segundo a médica, o hormônio tem várias funções, dentre elas, regular o metabolismo de nutrientes, proteínas e carboidratos, o que gera energia suficiente para o corpo funcionar de forma adequada.

Além disso, ele atua na modulação da resposta imunológica, controlando inflamações e respondendo a infecções, e mantém a glicemia regulada. Quando o corpo passa por algum estresse, como inflamações e traumas, o cortisol tem efeito anti-inflamatório, ajudando o corpo a lidar com a situação.

Quando o nível de cortisol está realmente alto, a condição é chamada de hipercotisolismo. E o corpo apresenta algumas respostas como redistribuição de gordura, alterações na pele e fraqueza muscular. Para sentir reais diferenças no tamanho do rosto existem outras explicações.

No caso do inchaço, a especialista explica que pode ser causado por retenção de líquidos, alergias e inflamações. Enquanto o afinamento da região envolve principalmente o resultado de um processo de emagrecimento e melhora na alimentação, explica a Elaine Dias JK.

