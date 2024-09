Este é o melhor bolo de chocolate do mundo (de acordo com o TikTok)

O Café Zinn, rede de cafeterias afetiva fundada em 2021 nas capitais paulista e carioca, ganhou reconhecimento pelo famoso bolo de chocolate. O menu geral do estabelecimento conta com diversas opções para brunch e almoço, além de bebidas para todos os gostos, paladares e dietas.

Porém, o carro chefe da cafeteria é o bolo de chocolate chamado zinn delírio. Ao navegar nas redes sociais, diversos vídeos da sobremesa – que é acompanhada de uma calda cremosa de brigadeiro – são compartilhados, com centenas de reviews de internautas por mês.

Então qual é a “forma certa” de comer?

De acordo com um vídeo viral do TikTok, o primeiro passo para garantir uma experiência sensorial – e com muito sabor! – é triturar o bolo e espalhá-lo sobre o prato. Em seguida, basta despejar a calda por cima, para que ela possa penetrar todas as camadas da massa e aprimorar mais ainda as notas de chocolate, combinando textura e cremosidade.

De acordo com dados fornecidos pelo Rappi Brasil em setembro de 2023, o bolo foi o mais vendido da capital paulistana. A rede Café Zinn tem como objetivo fornecer um ambiente de afeto e respiro em meio a turbulência das cidades. A marca é referência no mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro por apresentar um cardápio nutritivo sem deixar de lado outras opções, provando que uma alimentação saudável pode ser equilibrada.

