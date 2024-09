Conheça os vencedores do Prêmio VEJA SAÚDE & Oncoclínicas

Conhecimento e avanços tecnológicos – tudo isso faz parte do contexto da edição 2024 do Prêmio VEJA SAÚDE & Oncoclínicas de Inovação Médica. Os vencedores foram anunciados em cerimônia realizada na noite do dia 26 de setembro, em Brasília (DF). Conheça a seguir os ganhadores das oito categorias:

Telemedicina e Plataformas Digitais

Um programa de assistência remota a crianças com câncer

O vencedor foi a Tele Oncoped, ferramenta desenvolvida pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) que emprega a telemedicina para agilizar e simplificar o atendimento de crianças e adolescentes com suspeita de câncer.

IA na Transformação Digital em Saúde

A plataforma que detecta e perfila o câncer de mama

Continua após a publicidade

Foi destacado na categoria um modelo criado pelo A.C.Camargo Cancer Center capaz de identificar tumores de mama HER2. A utilização de algoritmos acelera o processo e representa uma oportunidade de realizar testes em larga escala e aumentar a precisão dos diagnósticos.

Medicina Social

O projeto que capacita professores para identificar o autismo

O projeto Sinais de Atenção na Primeira Infância, do Instituto Jô Clemente (IJC), capacita professores e pedagogos de 20 cidades nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste por meio de uma plataforma com conteúdos que abrangem marcos do neurodesenvolvimento a políticas públicas e práticas pedagógicas para auxiliar na identificação do autismo.

Continua após a publicidade

Engajamento e Empoderamento do Paciente

Um aplicativo contra a incontinência após a cirurgia da próstata

O IUProst, aplicativo para tablets e celulares criado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Goiás (UFG), se destacou por fornecer informações sobre a cirurgia para tratamento do câncer de próstata e, sobretudo, auxiliar de forma interativa e gamificada na reabilitação com um programa de exercícios para fortalecer a musculatura pélvica.

Medicina de Precisão e Genômica

A descoberta do mecanismo de escape do coronavírus

Continua após a publicidade

Foi premiado um estudo liderado por uma pesquisadora brasileira, junto com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Harvard Medical School e Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard, que desvendou o mecanismo que permite ao vírus da Covid-19 escapar das células de defesa do organismo.

Prevenção e Promoção à Saúde

O mapa para prevenir sequelas da Covid-19

A iniciativa campeã, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), é um modelo preditivo para dizer quais pacientes internados por Covid-19 estariam mais vulneráveis a sequelas pulmonares.

Continua após a publicidade

Terapias e Tratamentos Inovadores

Nanotecnologia para administrar medicamentos via nasal

O glioblastoma, tipo de câncer cerebral, oferece uma série de desafios a médicos e pacientes, um deles é a quimioterapia-padrão, via oral. Para mitigar o problema, os cientistas do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFUSP) criaram um sistema baseado em nanotecnologia que promete servir como um atalho mais seguro para o tratamento, um acesso pelo nariz.

Continua após a publicidade

Tecnologias Diagnósticas

À caça da hanseníase com um exame de sangue

Com a proposta de rastrear a bactéria causadora da doença, um novo exame de sangue criado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP) mira a resposta dos anticorpos a uma proteína específica do bacilo da hanseníase.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.