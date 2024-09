BlueSky: conheça a rede social que bateu recordes após bloqueio do X no Brasil

A suspensão do X (antigo Twitter) parece ter sido um presente para outras plataformas similares. Além do Threads, muitos usuários da antiga rede do passarinho migraram para o BlueSky, totalizando um aumento de 1 milhão de novos logins nos últimos três dias.

Conheça melhor a plataforma.

Como usar o BlueSky no lugar do X?

Criada por Jack Dorsey, em 2019, o mesmo criador do Twitter, o BlueSky surgiu como um projeto interno da empresa do passarinho, mas, desde 2021, se tornou uma plataforma independente. Atualmente, ela é comandada executiva Jay Graber e segue os moldes da rede social de Elon Musk.

Isso porque, assim como no X, é possível publicar textos (com 300 caracteres, no máximo), além de compartilhar textos, fotos e postagens de outros usuários.

Desde o seu lançamento, a BlueSky considerou o Brasil um mercado de extrema importância para a rede, visto que o público do país é bastante engajado com redes sociais. E a prova disso foi a migração que aconteceu após a suspensão do X nesta semana.

Só nos últimos três dias, a plataforma recebeu 1 milhão de novos usuários, conforme ela mesma informou em nota à BBC News Brasil. “Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no BlueSky!”, anunciou a plataforma na sexta-feira.

A rede social já vinha sendo a escolha de alguns usuários desde que o Twitter foi comprado por Elon Musk, em 2022. Em abril deste ano, quando o imbróglio entre o sul-africano e o ministro Alexandre de Moraes teve início, muitos brasileiros já haviam começado a criar suas contas na nova rede.

