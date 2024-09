Como cuidar das rachaduras e deixar os pés macios

Os pés são parte importante da sustentação do corpo, mas você se preocupa em cuidar deles? Muitas pessoas sofrem com rachaduras, que são causadas por fatores comportamentais, fisiológicos e até mesmo metabólicos, explica a dermatologista Viviane Mendonça.

Calçados abertos no calcanhar, o hábito de andar descalço, sobrepeso, falta de hidratação dos pés e lixar demais são fatores prejudiciais para a região. “Além disso, condições patológicas também podem influenciar, como diabetes e hipotireoidismo”, completa a especialista.

Caso sejam profundas, podem ser dolorosas e causar sangramentos. Para esses casos mais avançados é necessário o tratamento com cremes cicatrizantes dentro das feridas para fechá-las. “Também há a necessidade de afastar infecções fúngicas e bacterianas secundárias, pois a barreira cutânea está rompida e exposta a esses micro-organismos”, alerta Viviane.

Para você que já tratou das rachaduras ou quer evitá-las, confira os cuidados necessários para a região:

Não lixe os pés!

Quando você lixa os pés acaba afinando a pele de forma mecânica. Como resposta, o organismo deixa região mais grossa como defesa. Viviane recomenda que durante o banho a limpeza deve ser feita com bucha vegetal, assim é garantida uma esfoliação gentil e sustentável.

Hidratação específica

Caso seus calcanhares estejam muito ressecados, recomenda-se a hidratação com cremes de ureia para serem aplicados à noite. A ação pode ser mais efetiva se envolver seus pés em plástico filme ou calçar meias.

Hidratação constante

Após o tratamento, a hidratação pode ser feita com hidratante corporal. Mas a dermato recomenda que seja feita com constância para o problema não retornar.

