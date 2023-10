Bem-estar físico e emocional é maior motivador de quem se exercita

26 out 2023, 11h42

Quais os motivos que te levam a praticar um esporte ou uma atividade física? Se no passado a estética aparecia no topo das respostas, hoje a situação – ainda bem – parece ser diferente: de acordo com uma nova pesquisa, realizada pela Futuros Possíveis, 77% das brasileiras aderem para conquistar mais saúde, além de bem-estar mental e emocional.

Isto, aliás, talvez explique o interesse por modalidades como o pilates, que aparece em segundo lugar entre os esportes que mais interessam os entrevistados que gostariam de começar algo novo.

O interesse por novos esportes, no entanto, parece ser especialmente forte entre os mais jovens, com idades entre 16 e 29 anos. Deles, 33% gostariam de começar a natação, 23% o pilates, e 19% o ciclismo ou a caminhada nos próximos 12 meses.

É claro que a estética segue sendo preocupação, mas surge apenas em terceiro lugar, com 25%, depois do desejo de estar fisicamente saudável (60%).17% ainda dizem praticar algum esporte por diversão ou hobby, e 11% para socializar, com predominância masculina.

Ainda pensando em bem-estar, 71% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam de encontrar uma comunidade para a prática de esportes coletivos no próximo ano, como corrida, vôlei ou basquete – uma ótima maneira de criar novos vínculos e ter mais interações sociais prazerosas.

Onde mais praticamos atividades físicas?

Se você tem o costume de treinar na academia, saiba que não está sozinha: metade dos brasileiros que praticam esportes, em qualquer raça ou idade, apostam nos treinos nestes espaços. Em segundo lugar, estão os locais abertos (37%), como parques e praias, seguidos pela própria casa do praticante (27%).

Esta última, aliás, parece uma tendência crescente – e quem é adepto encontra na tecnologia uma grande aliada. Segundo os entrevistados, a prática é facilitada pelos tutoriais de Youtube, que são utilizados por 59%. Treinos próprios são a escolha de 39%, enquanto 30% fazem uso dos apps ou serviços pagos de atividades físicas.

Como foi feita a pesquisa

O estudo consultou 1.581 homens e mulheres a partir de 16 anos de todo o Brasil e de todas as classes sociais, com o objetivo entender os hábitos presentes nas vidas de brasileiros praticantes de esportes e atividades física. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

E você, se encaixa nestes perfis?

