Que o paulistano está sempre em busca de novos lugares para conhecer, isso não é novidade para ninguém, mas sabemos que acima de tudo, a maioria dos moradores da cidade querem, ao final do dia, poder relaxar e aproveitar um merecido descanso. Para sair um pouco da rotina, indicamos 5 lugares em São Paulo para relaxar e fugir do estresse.

Massagem relaxante no Buddha Spa

Referência no mercado de SPAs brasileiro, o Buddha SPA é conhecido por oferecer uma vasta cartela de serviços para relaxamento e massagens na cidade de São Paulo.

Ao todo, são mais de 10 serviços como massagens, esfoliações e técnicas milenares como o Shiatsu aplicado por profissionais que são referência no ramo de relaxamento e bem-estar na capital.

A técnica mais pedida é a massagem relaxante de 60 minutos, realizada em uma cabine individual, climatizada e ambientalizada com sons e mantras que proporcionam relaxamento e meditação quase que instantâneas.

Mas o destaque mesmo fica para outras duas opções de massagens relaxantes: a Candle Massage e a Brazilian Massage, ambas utilizando técnicas e ambientações imersivas de relaxamento.

A Candle Massage conta com a aplicação de manobras corporais que equilibram a mente e o corpo através do uso de velas de massagem aromatizadas próprias para o corpo e rosto.

Já a Brazilian Massage conta com uma ajudinha da aromaterapia para garantir que seu corpo permaneça em pleno descanso durante toda a massagem.

O método utiliza óleos essenciais para a hidratação e manobras que simulam movimentos semelhantes aos da natureza, tudo isso ao som de bossa-nova e MPB instrumentais. Sem erro para o estresse.

Os valores para as massagens relaxantes no site do Buddha SPA ficam em torno de R$131,00 e R$212,00, com possibilidade de vale presentes e agendamento no próprio site.

Tarde de chás na Teakettle

Para quem ama um bom chá como forma de trazer relaxamento, a Teakettle oferece uma imensa cartela de chás, com diversos sabores e nacionalidades em um espaço que parece ter saído de um filme dos anos 1920.

Com opções que saem do óbvio, a unidade está localizada em uma pequena e charmosa casinha na zona sul de São Paulo e surpreende ao unir simplicidade e a possibilidade de apreciar uma boa xícara com muita calma.

A Afternoon Tea é a pedida do cardápio que poderá te garantir uma verdadeira experiência de rainha durante a busca por um ambiente relaxante e livre de ansiedade urbana em São Paulo. A opção é oferecida de terça a sábado, a partir das 14h.

O valor do combo London, com direito a uma cesta de pães, geleia, queijo brie, sanduíches, croque monsieur, sobremesas e chás sai a partir de R$75,00. Menção honrosa para a porção de bolinhos de chuva. Mais uma xícara?

Endereço: Rua Alexandre Dumas, 1049, Chácara Santo Antônio, São Paulo

Yoga relaxante no Vidya Studio

De longe uma das minhas experiências antiestresse favoritas na capital paulista. Na Vidya Studio, o yoga e o calor se encontram para oferecer um relaxamento e meditação guiada eficazes durante posições iniciantes da modalidade, conhecida como grande catalisadoar de relaxamento e bem-estar mental.

Realizada em uma sala aquecida, são cerca de 40ºC graus, o yoga praticado ali visa posições que eliminam a rigidez dos músculos provocados pela ansiedade, corrigindo a respiração e garantindo uma conexão interina de corpo e mente.

Até o suor realiza uma pequena limpeza energética do corpo após uma sessão de hot yoga.

O ambiente das unidades podem lembrar um pouco o das academias pela quantidade de praticantes, o que pode ser um ponto negativo para quem busca realizar uma prática mais relaxante e menos competitiva.

Em contrapartida, as salas são bem equipadas, sendo oferecidas em todas as sessões de hot yoga máscaras geladas para o rosto e corpo, além de um vestiário completo para troca de roupas e duchas rápidas após a prática.

As aulas avulsas custam a partir de R$60,00, com possibilidade de pacotes com 3, 5, 10 e 20 aulas por unidade. São várias filiais pela cidade.

Eliminando a raiva e o estresse no Rage Room

Você possivelmente já se deparou com vídeos de pessoas quebrando coisas como telas de computadores, móveis ou até mesmo paredes, e pensou “isso deve ser ótimo para aliviar o estresse”?

Pois existe um lugar para colocar isso em prática, quebrando todo e qualquer objeto de maneira segura: o Rage Room, localizado na zona leste de São Paulo.

O local oferece equipamentos de segurança e ferramentas próprias para a quebração. Durante sessões de 30 ou 60 minutos, você poderá destruir quantos itens quiser, sem medo do barulho, além de escolher sua própria trilha sonora.

Cada sessão sai a partir de R$25,00, sendo necessário fechar grupos de 4 a 8 pessoas.

Endereço: Rua Francisco Vieira, 89, Tatuapé, São Paulo

Relaxando com gatinhos na Gateria

Que tal tomar um delicioso café da manhã ao lado de gatinhos carinhosos e espoletas? É o que oferece a cafeteria felina Gateria, na zona sul de São Paulo.

Criada por duas irmãs apaixonadas por gatos e café, a Gateria conta com doações para manter a estadia ideal dos bichanos, que também ficam disponíveis para adoção caso algum visitante saia de lá apaixonado.

Para além dos carinhos nos felinos, o cardápio inteligente torna a experiência do local ainda mais surpreendente e relaxante. São cafés gelados deliciosos, além de salgados que tornam tudo mais divertido e delicioso.

As bebidas variam entre R$7,90 a R$18,90, e os pratos custam a partir de R$24,90.

Endereço: Rua Dr. José de Queirós Aranha, 358A, Vila Mariana

Com tantas experiências assim, fica difícil escolher apenas uma para começar o relaxamento. Aproveite!