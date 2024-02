Quaresma aumenta ataques espirituais; veja como se proteger

Você sabia que a Quaresma, período de 40 dias que simboliza o tempo em que Jesus Cristo jejuou no deserto, também aumenta as chances de sofrermos ataques espirituais? Não é à toa que, durante esses dias, muitas pessoas se queixam da vida estar muito pesada, com inúmeros acontecimentos negativos, incluindo conflitos e angústias emocionais.

Claro, nem sempre o que acontece de ruim em nosso dia a dia é culpa da espiritualidade. Porém, segundo a espiritualista Priscila Paiva, a Quaresma é sim um período em que as baixas vibrações e os espíritos obsessores se tornam mais suscetíveis.

“Tais energias adversas são potencializadas especialmente após o Carnaval, por conta do excesso de sexo, drogas, bebida e por aí vai. De forma alguma estou dizendo isso de maneira moralista, todos temos o direito de viver uma experiência orgástica. Porém, os exageros, como bem sabemos, levam a desequilíbrios energéticos”, explica a especialista.

A Quaresma para o esoterismo

Priscila também pontua que, para o esoterismo, a Quaresma representa o momento em que todos os planos espirituais entram em conjunção, tanto os superiores (anjos e mestres ascensionados) quanto os inferiores (umbral e dimensões piores). “O planeta Terra está no meio dessa convergência. Portanto, sofremos uma influência potencializada tanto positiva quanto negativa. Tudo vai depender de nossas ações.”

Sendo assim, a espiritualista recomenda refletirmos bastante sobre nossas ações, escolhendo melhor os lugares e pessoas com quem convivemos. “Definitivamente ficamos mais abertos a absorver todas as energias que nos cercam durante esses 40 dias”, diz.

Como se proteger durante a Quaresma

1. Firmeza em casa

Pegue um copo (de preferência de metal, pois o vidro pode estourar), coloque sal grosso até a ponta e jogue um pedaço de carvão. “Enquanto prepara a firmeza, peça aos elementos que protejam tanto a sua casa quanto você mesma e todas as pessoas que ama. Mentalize e solicite para que toda a inveja vá embora”, explica.

Depois, é só deixar o copo em algum local seguro dentro de casa. Esse ‘objeto de proteção’ tem duração de um ano. “Só é necessário refazer caso o sal grosso vire água. Se isso acontecer, é porque toda a energia negativa ao seu redor foi absorvida. Neste caso, jogue fora e faça outro.”

2. Faça uma limpeza interior

A espiritualista recomenda que nos afastemos de tudo aquilo que é negativo ou excessivo, e isso vale para comportamentos, hábitos e pessoas.

“Sabe aquele amigo que sempre arruma discórdia? Tente diminuir o contato, pois as nossas companhias nos nutrem diariamente. Se essa pessoa estiver com a energia mais baixa que a sua, seu campo astral será prejudicado”, afirma.

3. Evite acender velas

Por mais que não seja uma regra definitiva, Priscila afirma que é aconselhável não acender velas frequentemente na Quaresma. “A vela funciona como uma antena espiritual, onde enviamos pedidos para o mundo astral. Mesmo que estejamos firmados com uma intenção positiva, outros espíritos, que não são positivos, podem ser atraídos por esse chamado, gerando discórdia em sua rotina”, explica.

Segundo a especialista, isso acontece justamente pela proximidade da Terra com os planos superiores e inferiores nestes 40 dias.

4. Defume a casa semanalmente

Defumar a casa semanalmente é algo útil durante o ano inteiro, mas na Quaresma, a atitude é ainda mais indispensável.

“A forma mais simples é utilizando aqueles bastões de ervas ou incensos naturais. Se não tiver esta opção, use a varetinha”, diz. Entre as opções disponíveis, Priscila recomenda defumar com sálvia branca e alfazema.