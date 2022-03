Já experimentou traçar pequenas metas de bondade?

A Semana da Felicidade na IBITI|Comuna está sendo uma experiência de aprendizado e profunda conexão com a natureza, com o outro e comigo mesma.

No primeiro dia tivemos a palestra do Dan Tamasulo, psicólogo, escritor e professor norte-americano que nos fez pensar sobre o que queríamos mais e menos em nossa vida. Depois nos conduziu pela estrada da gratidão e nos deu pequenas metas de bondade.

Hoje, no terceiro dia percebo como algo tão simples (pequenas metas de bondade) nos ajudou a nos conectar com as pessoas de uma forma positiva e geradora de bem-estar.

O ponto alto do segundo dia foi a exuberância da natureza e a força da arte. Banhos de cachoeira e o passeio até as esculturas da artista americana Karen Cusólio, que representam as religiões do mundo, foram um show a parte.

Enfim, tudo parece ter sido pensado nos mínimos detalhes para estimular emoções como enlevo, satisfação, interesse, gratidão e gerar conexão. A comida é um capítulo à parte, com a assinatura do chef Mateus Abdo no comando do restaurante Yucca. As refeições são uma verdadeira epifania dos 5 sentidos.

