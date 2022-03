Ana Carolina Medeiros revela os maiores destaques da SXSW

O que deve ditar as tendências para o mercado, e como as novas tecnologias influenciarão a comunicação, os serviços e os eventos? São estes questionamentos que o SXSW, maior evento de inovação do mundo, tenta responder em sua retomada presencial. A diretora de relacionamento do Grupo M, Ana Carolina Medeiros, foi a Austin e de lá compartilha alguns dos temas mais importantes levantados durante o encontro, que ditarão tendências para mercados, em especial de comunicação, produtos, serviços e eventos. Confira os destaques:

Inteligência Emocional x Internet

É novo, é atual, e precisamos entender como viver melhor com a tecnologia. A ansiedade gerada pelo excesso de informação compromete demais a saúde mental humana, e isso independe da idade. Quanto mais tempo conectado, mais acesso a informações – muitas vezes sem profundidade, e uma tendência natural – em especial aos mais jovens, à comparação, ao querer estar no lugar do outro e dificuldades na formação de uma identidade própria e de valor. Somado a esse conceito, assistir uma experiência em VR – Realidade Estendida, que conta a história de uma pessoa com depressão. É tão sinestésico que você se sente na pele dele. Falas como “me sentia enclausurado” humanizam ainda mais a experiência, e reforçam a importância da empatia de entender o lugar do outro, e ajudam em procurar rede de apoio para diagnostico – que vai além de exames. Antes encarada como “frescura”, a depressão é um transtorno mental frequente que atinge em média 300 milhões de pessoas todo ano. A experiência na SXW, premiada em Veneza, traz um lugar novo, especialmente para quem nunca viveu a depressão, e auxilia o entendimento dos sintomas.

Futurismo

Foi extremamente importante entender a tendência futurismo com o olhar voltado para o negócio. Lemos pesquisas, que nos dão dados MACRO, e em grande parte empresas estão esquecendo o olhar no um a um, especialmente humano. Temos um novo consumidor pós-pandemia, em descoberta, e entender sua mudança comportamental é o que vai diferenciar love brands. Sim, as pessoas tem particularidades impossíveis de serem medidas em um questionário. Que a gente treine cada vez mais a habilidade de analisar fatos e métricas e traga inovação aos clientes. Quais são os produtos do futuro e como minha empresa está alinhada a isso? O Futuro é personalizado.

Comercialização de NFTs

Uma das apostas para o setor de eventos é o NFT. As ativações com Non-fungible token– certificado digital, protegido por uma chave de uso exclusivo e pessoal – que utiliza a mesma tecnologia utilizada na criação das criptomoedas: a blockchain, e como serão a bola da vez neste ano. Em diversas ativações, NFTs são o brinde residual das experiências, que você leva em sua Wallet para recordar e seguir a interação com as marcas. Importante atentar às leis – ainda estão antigas para esse movimento de negócio, então acompanhar as mudanças das leis em cada pais para garantir juridicamente a propriedade intelectual é premissa dos novos tempos.

As profissões do Futuro na Geração Z

Um bate-papo que trouxe muitos insights e reflexões. O quão importante é a evolução do sistema de ensino tradicional, e como ele pode se ajustar a não ter uma debandada das profissões essenciais pela Geração Z? Porque sim, eles buscam mais de uma ocupação – influência, gamificação, Metaverso, e em que lugar ficam os “empregos tradicionais” e necessários, como médico, engenheiro, arquiteto, advogado? Como as metodologias de ensino vão convidar essa geração a mudar de perspectiva? Essa revolução é urgente.

Elenco, ainda, algumas das ativações que mais a impulsionaram à reflexão:

Espaço Dell: uma marca focada em produtos, levou para inovação seu olhar para serviços! Deum elevador que faz competição de pitches entre empresas – sim, dentro do elevador, em 30 segundos, com jurados e vendedores -, tudo ao vivo para milhares de pessoas. BlockChain FOX: explica de fato o mundo Blockchain com palestras e mentorias. A tivações de brinde focados em NFY musical (você cria uma música e ela se torna sua – em seu wallet), opções também com imagens. Um novo universo se abre em especial ao mercado de brinded digitais. Casa Cheetos by Alexa – HandsFree: como usar a inteligência e tecnologia juntas. Eles deram uma aula. Não precisa mais “sujar” a casa toda comendo seu salgadinho preferido – ela é toda automatizada com Alexa. Dê adeus às marcas de dedo no controle remoto (e siga comendo sem preocupações). Tudo era automatizado- sala, cozinha, armário, quarto. E a experiência termina em festa! Um baita insight para ativações no Brasil

A última merece um parágrafo à parte. Na Estação de VR – Realidade Estendida – me emocionei com Paper Birds (premiado em Cannes). São 25 minutos de um curta que me colocou oficialmente “dentro da história”. No enredo, um menino que só tem o avô. Lá fui “convidada” a interagir com a história em toda a sala. Me mostrou claramente como será o caminho dos desenhos, as experiências de filme, series e como usaremos VR (imersivo). SXSW é uma experiência a celebrar.