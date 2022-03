World Happiness Fest: maior evento de felicidade ganha edição brasileira

Um direito humano. É assim que Luiza Figueira de Mello, fundadora e CEO da plataforma digital R.evolution Club, enxerga a felicidade. Ela e Henrique Bueno, mestre em psicologia positiva e fundador do Wholebeing Institute Brasil, são os representantes por aqui do maior evento de felicidade do mundo: o World Happiness Fest. A edição brasileira da Semana Mundial da Felicidade, de 17 a 21 de março, já tem confirmados 77 palestrantes que falarão on-line sobre realização no trabalho e manejo do estresse, entre outros assuntos urgentes.

“Esse evento está muito ligado aos dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Vamos trabalhar temas voltados a bem-estar, saúde e combate à fome com pessoas que estão engajadas”, afirma Luiza. CLAUDIA é parceira oficial de mídia do fórum que ao redor de 100 cidades no mundo irá reunir 400 convidados e cerca de 159.000 participantes. Além da extensa agenda digital, o World Happiness Fest terá pela primeira vez aqui uma atividade presencial.

Fundado em 1984, o espaço sustentável Comuna do Ibitipoca, ou Ibiti, oferece experiências de integração com a natureza e contemplação. As acomodações disponíveis incluem suítes como a gran reserva, com banheira de pedra sabão e vista para as jabuticabeiras, e um loft decorado com referências a Sigmund Freud. O retiro terá rodas de conversa e dinâmicas guiadas. As inscrições devem ser feitas aqui.

Mariana Goldfarb

Apresentadora e estudante de nutrição focada na abordagem holística da alimentação

“Um evento como o World Happiness Fest traz autonomia para as pessoas no sentido de que, ao se conhecerem cada vez mais, vão precisando cada vez menos do exterior. Estamos vivendo um processo muito intenso de busca, e a coisa mais linda que tem é a gente entregar ferramentas para as pessoas terem consciência para fazer suas próprias escolhas. O momento é para a gente acordar, despertar e começar a enxergar a vida de uma maneira diferente. Enxergar uns aos outros, enxergar a nós mesmos, enxergar o nosso propósito. Estou muito feliz em participar, mesmo que de maneira singela, de um projeto entusiasta do amor próprio e do autoconhecimento.”

SATYA

Facilitadora espiritual de consciência

“Qual a interação entre felicidade individual e coletiva? Será que a nossa felicidade depende da reconexão com a natureza e de recordar que pertencemos ao ecossistema? Espero colocar questões existenciais para assim levar as pessoas a recordarem- se do privilégio que é estar vivo. A forma como tratamos o planeta e o outro é um reflexo da qualidade da vida interior que temos. A transformação em direção a uma vida mais plena ao nível do indivíduo é a cura do coletivo.”

Juliana Carneiro

Comunicóloga, pós-graduada em psicologia positiva e criadora do Instituto Forças em Ação (IFA)

“Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais deprimidas, ansiosas e sobrecarregadas, se faz cada vez mais urgente falar sobre felicidade e bem-estar. Precisamos disseminar a reflexão sobre o impacto dela na saúde, no bem-estar, na longevidade, no sucesso, no trabalho e nos relacionamentos. Meu objetivo é apresentar o estudo das forças e virtudes humanas como uma estratégia eficaz e com validade científica para a construção de uma vida mais feliz com mais gratificação e sentido.”

Prem Giti Bond

Professora espiritual e autora do livro Além das Crenças – Um Convite Para o Despertar

Luiza Figueira de Mello

Fundadora e CEO da plataforma digital R.evolution Club e representante do World Happiness Fest no Brasil

“É muito importante trazer positividade para o que a gente pensa e fala. Acredito muito que a felicidade é uma escolha. Claro que há vários desafios. O desafio que chega, a gente não muda, mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com ele. O ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. A gente resolveu fazer esse evento de uma forma híbrida na Ibiti Comuna, no Sul de Minas, um lugar perfeito por ser um case de sustentabilidade no planeta. Reunimos pessoas que estão engajadas entendendo que a felicidade é um direito humano e estão de alguma forma trazendo essa mudança de mentalidade. Vamos trabalhar com valores como inclusão, felicidade no trabalho, educação e tecnologias de bem-estar. É uma comunidade de pessoas que estão dando as mãos para fazer a diferença para as futuras gerações.”