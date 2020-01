Ideias leves e frescas para curtir um verão pra lá de saudável!

Verão, seu lindo, pode chegar que estamos prontas para aproveitar os dias mais longos, mais quentes e mais divertidos. Para que nada saia errado, é importante que, além de todo o roteiro que inclui praia, areia, sol e muita curtição, a gente cuide da nossa saúde.

No verão, suamos mais, perdemos muita água e sais minerais, e precisamos ficar com a atenção redobrada à alimentação, que deve incluir verduras, legumes, alimentos integrais e proteínas mais leves. Abaixo, um passo a passo que vai garantir saúde e energia nos dias quentes:

1 – Troque o mercado pela feira

A introdução de alimentos naturais e coloridos na rotina é meio caminho andado para garantir uma alimentação saudável. Além disso, os industrializados costumam ter corantes, conservantes e muito sal. Por isso, troque as idas ao supermercado por voltinhas na feira. Arrase nas verduras escuras, grãos e nos alimentos vermelhos e amarelos. Sabe por quê? Frutas e legumes amarelos como, por exemplo, manga, laranja, cenoura e abóbora, são ricos em betacaroteno, substância que favorece o bronzeamento saudável. Já as frutas vermelhas, como morango, ameixa, açaí e blueberry, são fontes de antioxidantes, que retardam o envelhecimento das células.

2 – Beba muita água

A dica é simples e recorrente, mas fundamental. O líquido elimina toxinas e estimula o bom funcionamento do metabolismo. Se quer incrementar a ideia, que tal misturar água com pedacinhos de gengibre e colocar em uma térmica bem geladinha? A combinação turbina a hidratação e o metabolismo. Outra maneira de manter a hidratação em dia é tomar água de coco, sucos naturais e chás gelados. Lembre-se: fuja de refrigerantes e sucos industrializados, cheios de açúcar e, por isso, contraindicados.

3 – Coma mais peixe!

As carnes magras são ótimos alimentos para o verão. Prefira os peixes como o Salmón de Chile. Além de combinar com o clima mais quente, a proteína tem muitos nutrientes. Entre eles, destacam-se os aminoácidos essenciais – substâncias não produzidas pelo nosso corpo –, a vitamina B12, importante para o funcionamento do cérebro, e o famoso ômega-3, poderoso antioxidante que auxilia na redução do colesterol ruim do sangue. Na hora de consumi-lo, prefira as opções grelhadas ou assadas. No verão, o salmão cru e sua pele também são opções deliciosas.

Abaixo, 3 receitas fresquinhas e deliciosas:

Canapé de tapioca e salmão: o snack saboroso rende 30 porções e demora 40 minutinhos para ficar pronto. Perfeito para comer a qualquer hora.

Tartar de salmão com abacate: o combo, além de rico em nutrientes, é uma delícia. A receita rende 4 porções e demora só 25 minutos para ficar pronta.

Poke de salmão: o clássico é uma misturinha de legumes que você ama, salmão e base de arroz. Perfeito para um jantar leve e rápido. A receita rende quatro porções e fica pronta em menos de 1 hora.