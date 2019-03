Histórias reais sobre o câncer: o olhar positivo no dia a dia

A coach Gisele Gengo trabalha com técnicas de psicologia positiva. Ela ensina aos seus pacientes que é possível ser feliz, independentemente do que aconteça em sua vida. Em julho de 2017, ela descobriu que estava com câncer de mama e passou a aplicar a técnica em si mesma. “Se eu ensino algo que vai tornar as pessoas mais felizes, como não vou usar isso durante a minha própria vida?”, conta.

Ao longo do tratamento no A.C.Camargo Cancer Center, ela decidiu compartilhar sua experiência com outras pessoas e criou um site de mentoria e um canal no YouTube, no qual reúne dicas de como ser mais feliz e produtivo. “O feedback que eu tive tanto de alunos quanto de pessoas que passam pelo mesmo tipo de problema foi instantâneo”, diz.

Conheça a história de Gisele no vídeo abaixo: