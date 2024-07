Banho premium: os melhores produtos para relaxar!

Hora de entrar no banho e relaxar! A mais nova tendência no mundo da beleza é o ‘Banho Premium’ – cuja hashtag acumula mais de 22 mil vídeos no TikTok – que vai muito além da higiene, sendo o momento ideal para cuidar do corpo e da mente, além de uma oportunidade de usar alguns produtos diferenciados na rotina.

Glow de praia: Óleo Corporal Bum Bum Body Firmeza Oil

Brilho e hidratação em um produto só! Sua embalagem com dosador dispensa a quantidade certeira de óleo para cada parte do corpo e, quando aplicado com uma massagem, ele se adentra facilmente na pele.

Com a fragrância icônica do perfume ‘Cheirosa 62’, as notas abundantes de pistache prometem fixar o aroma por horas, ao mesmo tempo que firma e hidrata a textura da pele, deixando-a com um brilho digno de horas na praia sem resíduos oleosos.

Óleo Corporal Bum Bum Body Firmeza Oil, Sol de Janeiro Compre agora: Sephora - R$ 429,00

Um docinho: Shower Gel Morango

Ideal para um ritual de autocuidado, o gel tem textura delicada, com fragrância de morango. A embalagem em squeeze não é para aplicações apressadas: calmamente, coloque a quantidade desejada e aproveite.

Este sabão em gel com fragrância de morango é a pedida ideal para uma noite de autocuidado, com uma textura delicada que refresca a pele e, ainda por cima, garante uma fragrância sutil de bala de morango – uma viagem para a infância!

Shower Gel Morango, The Body Shop Compre agora: The Body Shop - R$ 44,90

Massagem na medida: Massageador Corporal Nativa SPA

Nada como uma boa massagem para tirar o estresse da semana. O massageador pode ser usado durante a aplicação do sabão ou, também, do hidratante corporal, e faz um toque calmante no corpo.

Ele surpreende com a sua base de silicone e hastes mais duras, que facilitam a realização da massagem mas, também, é necessário utilizar com delicadeza para não machucar a pele. O grande diferencial dele é o apoio que fornece para o espalhamento dos produtos, sendo um verdadeiro apoio à medida.

Adeus ao velho: Esfoliante em Creme para o Corpo Tododia Macadâmia

Olá ao novo! O esfoliante é indispensável na rotina de banho premium, removendo as impurezas e células mortas da pele em uma simples aplicação. A esfoliação é feita por meio de pequenas sementes de linhaça que, ao serem massageadas no corpo, não são abrasivas contra a pele mas ainda garantem um bom resultado, deixando a pele lisa e hidratada após a primeira aplicação – uma nova mulher!

A fragrância leve de macadâmia ainda traz paz à hora do banho, mas não se impregna na pele.

Esfoliante em Creme para o Corpo Tododia Macadâmia Compre agora: Natura - R$ 43,90

Hidrate-se: Creme Corporal Find Comfort Body Lotion

Para encerrar a rotina do banho premium, não há melhor passo que a hidratação. Sua embalagem de plástico squeeze requer um pouco de força para retirar o produto, mas assim que é massageado na pele traz uma hidratação revigorante, com um textura cremosa que não deixa uma sensação pesada de creme.

A fragrância leve de lavanda deixa toques leves após a aplicação, sendo perfeita para usar com o seu body mist favorito.

Creme Corporal Find Comfort Hydrating Body Lotion, Rare Beauty Compre agora: Sephora - R$ 229,00

