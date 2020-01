É hoje o Dia D da vacinação contra a gripe, uma importante ação nacional

Neste sábado (4) todos os postos de saúde abrem no Brasil inteiro em uma mobilização para aumentar a vacinação da gripe na população. Segundo o Ministério da Saúde, serão 41,8 mil pontos de vacinação. Há ainda 21,5 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais que levarão as vacinas a locais de difícil acesso.

Segundo o órgão federal, até ontem 14,5 milhões de pessoas já haviam se vacinado (24,5% do público-alvo) e a meta é chegar a 59,5 milhões, o que corresponde a 90% do grupo prioritário. A vacina protege contra três subtipos da gripe.

Com o intuito de reforçar a importância da vacinação e aumentar as taxas de imunização, o Ministério da Saúde está investindo em diversas ações. Ontem, uma projeção no Cristo Redentor chamou a atenção, fazendo-o vestir a camisa do movimento #vacinabrasil:

Do alto do Corcovado, o Cristo Redentor deixa o seu recado: #VacinaBrasil

Este sábado (4) é o Dia D de vacinação contra gripe. Saiba mais em https://t.co/AXMqKFq413 pic.twitter.com/F0r1cOyEr6 — Ministério da Saúde (@minsaude) May 4, 2019

Lembrando que a campanha segue até 31 de maio. Podem se vacinar mulheres que deram a luz recentemente, gestantes, pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, pessoas com doenças crônicas e privadas da liberdade.