Digitopuntura: conheça a técnica

Digitopuntura é uma ótima opção para quem tem medo de agulhas

Foto: Getty Images

Você adoraria fazer acupuntura mas tem pavor de agulha? Então entregue-se à digitopuntura, terapia que também estimula pontos específi cos do corpo para reequilibrar a energia sem ter de levar agulhadas. Veja só:

O que é

Procedimento em que os dedos fazem uma pressão suave sobre pontos do corpo que acumulam energia. É possível estimulá-los ou suavizá-los. O fluxo de energia fica liberado e recupera-se o equilíbrio perdido.

Benefícios do tratamento

O principal é revitalizar a energia do corpo, desbloqueando pontos que estão travados. “Com isso é possível aliviar tensões, fadiga muscular e dores de diferentes origens. Também previne doenças e trata problemas de coluna, circulação, alergias e insônia, sem a necessidade de remédios”, explica a terapeuta holística Terezinha Ziembowicz, de Florianópolis (SC). “No caso das alergias, a digitopuntura pode amenizar 80% dos casos”, diz a especialista.

Faça você mesma

Para amenizar uma rinite, reação alérgica típica do frio: com a ponta do dedo (qualquer um deles), pressione levemente a base da aba do nariz por 30 segundos a 1 minuto. Faça dos dois lados alternadamente e repita quando sentir necessidade.