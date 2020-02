Descubra como os alimentos certos podem ajudar a prevenir o câncer

Investir nos alimentos certos é garantir nutrientes poderosos contra o cancêr

Foto: ThinkStock

O câncer é a segunda maior causa de morte por doença no Brasil (só perde para as doenças cardiovasculares). Estudos científicos revelam que três em cada 10 casos poderiam ser evitados se as pessoas mudassem seus hábitos. Isso inclui parar de fumar, fazer exercícios físicos e, especialmente, seguir uma dieta rica em nutrientes que ajudem a prevenir esse mal. “Mas não existe milagre. Além da má alimentação, o câncer pode surgir por fatores genéticos, exposição solar e tabagismo”, diz Thais Manfrinato, nutricionista oncológica do Hospital A. C. Camargo.

Atividade física, uma medida necessária

Para diminuir ainda mais os riscos de ter câncer, você precisa vencer a preguiça. A recomendação é fazer 1 hora por dia de exercícios leves, como caminhada, e pelo menos 1 hora por semana de exercícios mais intensos.

Atenção ao preparo da comida!

Ao cozinhar, você deve ter cuidado com a higiene dos alimentos e, se possível, consumi-los crus. Se não der, nada de frituras: o melhor é assar, grelhar ou cozinhar no vapor. Prefira os orgânicos (sem agrotóxicos).

Os tipos de câncer mais comuns

Em homens: Pulmão, estômago, cólon, reto, próstata, boca, faringe, fígado, esôfago e bexiga

Em mulheres: Mama, colo de útero, cólon, reto, estômago, pulmão, boca, faringe, ovário e endométrio

Grandes aliados contra tumores malignos

Ao investir nos alimentos certos, você terá os componentes necessários para combater o câncer de três maneiras: criando uma barreira contra ele, consertando defeitos das células cancerosas ou ajudando a eliminar essas células”, explica Fábio Gomes, nutricionista do Instituto Nacional do Câncer (Inca). “Mesmo quem já teve a doença pode se beneficiar com essa dieta, completa.

Alimentos: Frutas vermelhas e chá verde

São ricos em: Flavonoides

Ajudam a prevenir câncer de: Mama, cólon, reto, estômago, esôfago e pâncreas

Alimentos: Tomate, molho de tomate, goiaba e melancia

São ricos em: Licopeno

Ajudam a prevenir câncer de: Próstata e mama

Alimentos: Cenoura e abóbora

São ricos em: Betacaroteno

Ajudam a prevenir câncer de: Pulmão

Alimentos: Espinafre e couve

São ricos em: Luteína e zeaxantina

Ajudam a prevenir câncer de: Pele

Alimentos: Frutas cítricas, como laranja, acerola, abacaxi

São ricos em: Vitamina C

Ajudam a prevenir câncer de: Diversos tipos, principalmente o de estômago

Alimentos: Couve-flor e brócolis

São ricos em: Isotiocianato

Ajudam a prevenir câncer de: Mama, cólon e esôfago

Alimentos: Soja e feijão

São ricos em: Isoflavonas

Ajudam a prevenir câncer de: Mama, próstata, cólon, reto, pulmão, estômago e colo do útero

Alimento: Alho

É rico em: Alicina

Ajuda a prevenir câncer de: Estômago

Alimentos: Peixes, como sardinha, atum e salmão, e linhaça

São ricos em: Ômega-3

Ajudam a prevenir câncer de: Mama, próstata e cólon