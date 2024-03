Casa Clã 2024 terá gravação ao vivo do podcast ‘Jornada da Calma’

A Casa Clã 2024, maior evento feminino da Abril, começa nesta sexta-feira (8), com uma programação repleta de grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações gratuitas. Entre as atrações confirmadas, está a gravação ao vivo do podcast ‘Jornada da Calma’, conduzido por Helena Galante, diretora de CLAUDIA e Boa Forma.

Na ocasião, ela convida a psicóloga e palestrante Ediane Ribeiro (@edianeoribeiro), formada em trauma psicológico pelo The National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine (NICABM) e pós graduanda em neurociências e comportamento.

Conheça Ediane Ribeiro

A jornada de Ediane Ribeiro começou na infância — ela é uma sobrevivente do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Há 20 anos, concluiu a graduação em psicologia na Universidade de Brasília. Logo em seguida, ingressou na Rede SARAH de Hospitais de Neurorreabilitação, onde treinou equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros.

Um dos pontos de virada em sua vida foi uma viagem realizada ao sudoeste asiático, onde a profissional aprendeu tanto maneiras alternativas de encarar o vazio existencial, quanto novas formas de encontrar o autoconhecimento.

Ao voltar do Oriente, Ediane pede demissão da Rede SARAH, voltando seus esforços ao campo clínico. Foi nesse período que a sua abordagem ‘trauma-informed’ realmente floresceu. A partir daí, a psicóloga estudou o universo do trauma com nomes que são referência no tema (entre eles, Gabor Mate, Thema Bryant-Davis, Bessel Van der Kolk e outros).

Continua após a publicidade

Atualmente, a especialista busca integrar as técnicas da ciência moderna com tradições ancestrais, priorizando três elementos essenciais para a manutenção de nosso bem-estar: formas de manifestação de fé (espiritualidade), formas de manifestação de arte e formas de buscar autoconhecimento.

Como acompanhar a gravação na Casa Clã 2024

A gravação do ‘Jornada da Calma’ com Helena Galante e Ediane Ribeiro acontece no sábado (9/3), às 17h00. Para participar dessa e outras atividades, basta garantir o seu ingresso gratuitamente no Sympla. A seguir, você confere o último episódio divulgado do podcast:

Continua após a publicidade

Sobre a Casa Clã 2024

A segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. Em nosso site, você confere a programação completa do evento (assim como dicas para chegar ao local, via carro ou transporte público).