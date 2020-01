Campanha nacional de vacinação contra gripe começa em 10 de abril

O Ministério da Saúde avisou que a campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2019 já tem data: entre 10 de abril e 31 de maio. O Dia D será em 4 de maio.

A exceção fica por conta de Manaus, que já deve começar a se proteger, conforme anunciado hoje pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. Como o estado do Amazonas está com muitos casos preocupantes – já foram constatadas 24 mortes por Influenza A (H1N1) – a vacinação deve ter início nesta segunda-feira (18), com a chegada de 1 milhão de doses, iniciando-se pelos grupos de risco.

Dicas do Ministério da Saúde para se prevenir contra a gripe

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel;

• Evite tocar a boca, nariz e olhos;

• Limpe e desinfete superfícies que podem estar contaminadas, como mesa e corrimão;

• Mantenha seu organismo saudável, com alimentação balanceada, ingestão de líquidos e atividade física;

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• Mantenha os ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas.