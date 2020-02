Aprenda como se prevenir das viroses no verão

Cuidados simples podem evitar que você passe o verão dentro do banheiro

Foto: ThinkStock

Há uma infinidade de micro-organismos do mal passeando por aí. Quando um desses danadinhos entra em seu corpo (pela boca, olhos, ouvidos ou até pelas partes íntimas), ele briga com seus anticorpos. Se estiver fraca (ingerindo pouca vitamina) e ele, muito forte, provavelmente, você irá ter um belo piriri, indo várias vezes ao banheiro, ou mesmo vomitar e sentir febre. Se for ao médico e houver confirmação de que está com virose (doença produzida por um vírus), o tratamento dura, em média, cinco dias, com remédios e indicação de uma caprichada hidratação do corpo. Todo esse fuzuê pode, no entanto, ser evitado.

Vírus mais comuns

Rotavírus: Ele já colocou muito gente de cama ou de plantão no banheiro. Para as mães de recém-nascidos, uma boa notícia. Há uma vacina aplicada em duas doses: a primeira aos 2 meses e a segunda, aos 4 meses.

Norovírus: É responsável por intoxicação alimentar, causando dores no estômago. Pode ser contraído em qualquer idade, basta descuidar da higiene e do bom armazenamento da comida. Ainda não há vacina para combatê-lo.

Sintomas

Em geral, surgem dores no corpo e mal-estar. Em seguida, dá uma vontade de ir ao banheiro, onde fará fezes cada vez mais moles. Numa sequência, poderá também vomitar. Procure um posto de saúde se tiver febre. A medicação será para amenizar os incômodos da virose, que costumam durar cinco dias. Nesse período, reforce a hidratação do corpo, bebendo muito líquido, especialmente água, água de coco, água tônica, chá quentinho, isotônico ou soro caseiro.

Prevenção

Na rua

Se estiver no ônibus ou no shopping e der vontade de coçar olhos, lábios ou ouvidos, primeiro, limpe as mãos com álcool gel. Como essas mucosas são locais favoráveis para a entrada do vírus, ao fazer isso você evita abrir brechas para os vírus.

Álcool gel

Tenha sempre em casa e na bolsa. Você pode comprá-lo em farmácias e perfumarias. Escolha as opções com água na composição e com graduação de 70% de álcool, ideal para destruir vírus e bactérias (que também provocam várias doenças).

No trabalho

Antes de começar as atividades, lave bem as mãos. Ao utilizar equipamento ou máquina de uso comum da equipe, tente sutilmente passar um pouco de álcool gel nas peças de comandos, como teclado e mouse, antes do uso.

Em casa

Lave as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. Na cozinha, não deixe balde de lixo na pia. Desinfete-o semanalmente com duas colheres (sopa) de água sanitária e um litro de água, e troque o saco plástico todos os dias. Para matar as bactérias da esponja da pia, umedeça a peça e coloque no microondas por cinco minutos em potência alta, uma vez a cada dez dias. Outra opção é deixá-la mergulhada em uma mistura de 50ml de água com cinco gotinhas de água sanitária.