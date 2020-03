Instituições de ensino oferecem cursos gratuitos durante quarentena

A situação da pandemia mundial do coronavírus pede isolamento social pelas próximas semanas. Por isso, buscando entreter quem está em casa nesse momento, instituições de ensino de todo o mundo liberaram acesso para cursos online das mais diversas áreas, com diploma no final. Essa é uma ótima opção para passar o tempo e aprender coisas novas sem se colocar em risco nesse período. Confira alguns dos cursos disponíveis:

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI é o maior complexo de educação profissional da América Latina, com cursos voltados para especialmente para tecnologia. O centro liberou 12 cursos completamente gratuitos em sua plataforma online para os tempos de isolamento – tem de finanças pessoais, empreendedorismo e até desenho arquitetônico. Todos eles têm certificação caso o aluno obtenha pelo menos 70% de aproveitamento do curso.

A Fundação Getúlio Vargas – FGV, uma das universidades mais consagradas no Brasil, disponibilizou 55 cursos online completamente gratuitos das mais diversas áreas de conhecimento, desde como finanças, ética, marketing, até cursos de história, planejamento pessoal e guias de investimento. Você com certeza encontrará algo que goste.

A ABRA conta com cursos culturais de todos os tipos, desde iniciantes, como o de fundamentos do desenho, até mais avançados, como o de desenho técnico ou de grafitti. Nos tempos de pandemia, a escola liberou parte das aulas de forma gratuita para quem quiser experimentar. Para conclui-los, é necessário pagar.

A LearnCafe é uma plataforma que oferece mais de 160 de cursos online 100% grátis. O destaque aqui vai para os minicursos de culinária, que são bem rápidos e ensinam como fazer desde coisas básicas, para o dia a dia, até pratos mais elaborados. Pode ser muito útil para quem quer começar a cozinhar sua própria comida na quarentena.

Se quiser aproveitar o tempo livre para estudar ou aprimorar um idioma, a Kultivi disponibiliza aulas online de inglês, espanhol, francês e italiano. São cursos completos, com níveis diferentes de dificuldade, certificado e materiais de apoio também gratuitos.

Uma das maiores e melhores universidades do mundo também está oferecendo cursos à distância. Na plataforma edX também existem cursos gratuitos de outras grandes universidades, como MIT, Berkeley, Princeton e Sorbonne. Harvard oferece aulas de literatura, biologia, empreendedorismo, história e biologia.

A Casa do Saber é um espaço cultural que promove cursos de arte, filosofia, história, cinema, religião e as mais diversas áreas das humanidades. No site, você encontra os cursos online que são transmitidos ao vivo pelo site, mas são pagos. Agora, por 30 dias, a Casa do Saber liberou o acesso de todos os seus cursos On Demand, que podem ser assistidos em seu aplicativo. No Instagram do espaço há o passo a passo para acessar o app. Lá você encontrará cursos sobre pensadores importantes, como Simone de Beauvoir e Angela Davis, meditação, física quântica e até psicanálise.

A plataforma Udemy oferece mais de 400 cursos gratuitos na área de tecnologia. Alguns deles, como os de Excel, são de curta duração, dá para completar em um dia. Também há cursos de Photoshop, PowerPoint, de criação de currículo e design thinking.