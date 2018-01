Anvisa proíbe venda de filé de peixe da marca Qualitá

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda em todo o país de um lote do filé de peixe congelado Polaca do Alasca, da marca Qualitá, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA). A interdição foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 26.

A proibição atinge apenas o lote A170216036J, com validade até 16/2/2019, por conter evidências de matéria estranha indicativa de risco.

A Anvisa determinou a proibição e o recolhimento do estoque existente do lote analisado.

O alimento foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O resultado acusou presença de cestóides da ordem Trypanorhynca e nematóide da família Anisakidae.

A Anvisa orienta que os consumidores que tenham adquirido o produto entrem em contato imediatamente com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa, para instruções a respeito do recolhimento e substituição do material.

Leia também: A promessa que o príncipe William fez aos 14 anos para a mãe, Diana

+Xuxa emociona ao cantar para a mãe doente e pedir milagre