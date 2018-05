7 alimentos que ajudam a melhorar o desempenho da sua memória

Esquecer datas comemorativas, não lembrar os nomes dos colegas de trabalho e até não recordar das informações da própria conta bancária são momentos que qualquer pessoa passa. E isso acontece porque lidamos com a perda da nossa memória diariamente.

A condição afeta a todos os seres humanos e evolui conforme o tempo passa, ou seja, a medida que envelhecemos. Porém, existem caminhos para atrasar tal processo que podem vir, por exemplo, pela maneira que você se alimenta.

Existem alguns alimentos que ajudam a melhorar o desempenho da memória e a saúde do cérebro, além de retardar o surgimento de doenças ligadas a memória, como Alzheimer.

Confira a lista e inclua na sua dieta:

1. Derivados do óleo

Segundo um estudo feito pela The Annals of Neurology, as mulheres com mais de 65 anos que consomem em sua dieta gordura monoinsaturada, como o azeite de oliva, óleo de canola, óleo de amendoim, abacate e a manteiga de amendoim, tiveram uma pontuação maior no teste de cognição em comparação com aquelas que se alimentam apenas de milho e óleos vegetais.

Além disso, os óleos que são compostos pela gordura monoinsaturada fornecem vitamina E ao organismo, o que, segundo a pesquisa, é um antioxidante que ajuda a proteger os neurônios e as células nervosas.

2. Frutas vermelhas

Conhecida pelo nome de MIND Diet, uma alimentação rica em frutas vermelhas pode reduzir os ricos de Alzheimer em mais de 50%. Mirtilos, morangos e o fruto derivado do açaí são excelentes fontes para combater a perda de memória relacionada à idade e outros tipos de declínios mentais.

O mirtilo, por exemplo, ajuda na concentração e na memória por ser rico em flavonoide, um antioxidante que aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro.

3. Peixe

A Universidade de Pittsburgh analisou um grupo de estudantes entre 18 e 25 anos que ingeriram por seis meses o suplemento ômega 3. O ácido graxo é famoso por auxiliar na memória e foi comprovado pelos pesquisadores que tal substância melhorou o desempenho dos jovens em seus trabalhos acadêmicos.

A substância pode ser ingerida a partir de um suplemento, mas ele é encontrado também em alimentos. O salmão e as sardinhas grandes são fontes naturais de ômega 3.

4. Vinho tinto

A bebida tem em sua composição o antioxidante chamado resveratrol, encontrado nas uvas vermelhas, que proporciona o auxílio para a memória e no humor durante o estágio mais avançado da idade.

A descoberta foi feita por um estudo divulgado na Scientific Reports que analisou ratos que receberam o antioxidante e outros que não. Aqueles que consumiram o resveratrol melhoram o nível de aprendizado espacial e a memória, já os ratos que não consumiram tiveram uma queda na capacidade de criar novas memórias em 22 a 25 meses.

5. Chocolate

A vida pode ser mais saudável e feliz com este ingrediente sim! Um estudo conduzido por alguns pesquisadores da Harvard descobriram que os idosos com fluxos sanguíneos debilitados que bebiam duas xícaras de chocolate quente por dia ao longo de um mês apresentavam uma melhora no fluxo sanguíneo para o cérebro e suas pontuações no desempenho da memória e nos testes de habilidade melhoravam.

6. Nozes

O alimento tem uma alta quantidade de ácido alfa-linolênico, na qual ajuda a promover o fluxo sanguíneo e proporciona um maior fluxo de oxigênio ao cérebro.

7. Salada

Uma pesquisa realizada por 25 anos por integrantes da Universidade de Harvard analisou mais de 13.000 mulheres e descobriu que aquelas que ingeriam grandes quantidades de vegetais, como couve, espinafre e folhas verdes, tiveram menos perda de memória relacionada à idade ao longo dos anos.

