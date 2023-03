5 pontos mais importantes do mindful eating

A importância do mindful eating e como colocar essa técnica em prática foi o tema da roda de conversa que com Luiza Bittencourt, colunista de Boa Forma sobre mindfulness, e a nutróloga Marcella Garcez trouxeram para o “Reeducação alimentar: um workshop de mindful eating” durante a CASA Clã nesta quinta-feira (9).

O evento, realizado em parceria inédita das marcas CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica, acontece entre os dias 8 e 11 de março. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a programação está repleta de atividades e apresentações, e tem como sede a Casa Higienópolis (Avenida Higienópolis, 758, Consolação). Veja aqui a grade de programação completa.

O que é mindful eating?

Mindful eating é uma prática que envolve prestar atenção plena ao processo de comer, com foco no momento presente e sem julgamentos. É uma abordagem consciente que encoraja as pessoas a serem mais conscientes das escolhas alimentares, dos sinais de fome e saciedade e da experiência geral de comer.

Segundo as especialistas, em vez de comer de forma automática, distraída ou por hábito, o mindful eating envolve estar presente durante a refeição e saborear a comida com todos os sentidos. Isso inclui prestar atenção à aparência, cheiro, sabor e textura dos alimentos, bem como às sensações físicas e emocionais que acompanham a experiência de comer.

O objetivo dessa prática é cultivar uma relação mais saudável e consciente com a comida, promover escolhas alimentares mais nutritivas e reduzir comportamentos alimentares desordenados. Além disso, segundo explica a a nutróloga Marcella Garcez, a prática do mindful eating pode ajudar a reduzir a ingestão excessiva de alimentos e melhorar a digestão, já que comer devagar e com atenção permite que o corpo processe melhor a comida.

“É importante ressaltar que, quando dizemos que o mindful eating é um tipo de dieta, isso não significa que o objetivo é o emagrecimento. Dieta quer dizer modo de vida e o hábito alimentar deve fazer parte do nosso estilo de rotina e ser possível de colocar em prática”, alerta a médica.

O passo a passo da prática

Luiza Bittencourt, especialista na técnica de mindfulness, explica que a prática deve ser inserida aos poucos no dia a dia. O essencial é, sempre que possível, reservar momentos para se alimentar sem pressa, e prestando atenção no alimento. Veja algumas dicas da especialista de como praticar a atenção plena:

Continua após a publicidade

O primeiro passo antes de comer é analisar, numa régua de zero a 10, qual o nível da sua fome – isso será essencial na hora de servir-se ou pensar na quantidade de comida que irá preparar;

Antes de comer, respire fundo, feche os olhos, cheque como está seu corpo, elimine as tensões dos ombros, pernas, rosto;

Abra os olhos, olhe para o prato e analise a aparência do alimento: existem vários tipos diferentes de fome, e uma delas vem através dos olhos, então observe e identifique quais características do prato mais te atraem;

Sinta os aromas da sua comida, esse ato pode liberar salivação, então observe se o aroma te agrada;

Pegue uma garfada de acordo com o nível da sua fome;

Deixe o alimento passear na sua boca e observe a mudança da salivação (se preferir, feche os olhos). Perceba as mudanças do sabor (doce, cítrico, picante, amargo…) nas diferentes partes da língua;

Mastigue bem devagar e observe se o sabor muda conforme você mastiga, tente desacelerar;

Antes de pegar outra garfada, analise sua fome e se realmente é válido pegar outra garfada. Quando possível, faça pausas e descanse os talheres na mesa antes de servir mais.

Numa realidade onde está cada vez mais difícil ficar fora das telas, seja TV, computador ou celular, existe o questionamento sobre como conseguir fugir dessa dependência pelo entretenimento durante as refeições. Luiza Bittencourt explica que não é preciso se restringir totalmente a esses momentos, mas é importante se reeducar para tornar o momento mais saudável.

“Todo mundo gosta de comer assistir um filme ou uma série num sábado à noite, e fica difícil optar por um lanche mais saudável nessas ocasiões. Meu conselho é preferir porções pequenas. Vai fazer pipoca? Faça um balde menor, pegue uma pipoca de cada vez em vez de encher as mãos. Tudo é uma questão de hábito e com o tempo a gente se acostuma”, aconselha.

Como participar da Casa CLÃ

A Casa Clã será aberta ao público entre os dias 9 e 11 de março. Para participar, basta conferir a programação completa, e logo em seguida, selecionar os seus dias favoritos. Acesse os links de inscrição:

Sobre a Casa CLÃ

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações.

A Casa Clã conta com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery, LinkedIn e Senac.