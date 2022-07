6 exercícios indicados pelo personal trainer das famosas, Gunnar Peterson

O clã Kardashian/Jenner segue ditando regras no mundo da beleza, e nós muitas vezes nos perguntamos como é o dia a dia delas. Ao menos no quesito exercícios físicos, já temos as respostas! Gunnar Peterson, um dos personal trainers mais requisitados do mundo das famosas e responsável por treinar a família, contou em entrevista à Women’s Health UK, sobre a rotina delas, diferenças nos treinos e, claro, indicou exercícios que você pode fazer em casa para também entrar em forma.

“Kim, Kendall e Khloe têm corpos muito diferentes. Com Khloe fazemos muitas escadas e arremessos laterais, enquanto com Kendall é a força da parte superior do corpo. Ela é muito atlética, muito talentosa atleticamente e capta bem os movimentos”, contou ele.

Gunna Peterson compartilhou que beber água e ter consistência também são essenciais para a eficácia dos exercícios.. “Não há nada mágico sobre o treinamento. Com o treino, você encontra algo que o envolve mental e fisicamente o suficiente para permanecer envolvido por tempo suficiente para ver os resultados”.

Quer se inspirar nos exercícios de Kendall Jenner? Gunnar Peterson ensinou uma série que você pode fazer.

FLEXÕES

O aquecimento e o resfriamento são com você, mas quando se trata do treino em si, Peterson indica fazer flexões em uma série de 6 movimentos, com 10 repetições.

a) Deite-se com a barriga para baixo, coloque as mãos no chão na distância dos ombros e fique na ponta dos pés. Mantenha o núcleo firme e o pescoço em uma posição neutra enquanto dobra os cotovelos para abaixar o corpo e empurrar para cima. b) Seu corpo deve ficar reto enquanto você abaixa para cima e para baixo. Uma dica é manter sempre o abdômen contraído, para não flexionar os quadris.

10 repetições x 6 séries

AGACHAMENTOS

Continua após a publicidade

a) Fique de pé com os pés na largura dos ombros, peito erguido e o centro do corpo ativo. b) Com o peso nos calcanhares, sente-se e agache com o objetivo de deixar os quadríceps paralelos ao chão. Flexione para baixo, como se fosse sentar com os quadris empinados e repita.

15 repetições x 5 séries

SALTOS

a) Esse exercício tem mais impacto pois consiste em pular. Comece em pé, com os pés alinhados. Salte o mais alto que puder, levando os joelhos até o peito. b) Mantenha os joelhos suaves ao aterrissar. Você pode usar seus braços para se equilibrar e ganhar impulso.

10 repetições x 4 séries

DESENVOLVIMENTO DE OMBROS COM HALTERES

a) Essa atividade precisa de equipamento: com um haltere em cada mão, comece segurando os pesos entre os ombros e as orelhas, com as palmas voltadas para a frente. b) A partir dessa posição, empurre os dois pesos para cima simultaneamente para os braços estendidos acima da cabeça e abaixe lentamente para baixo. Mantenha o centro do seu corpo ativo o tempo todo.

15 repetições x 3 séries

AGACHAMENTO SKATER COM HALTERES

Em pé em uma posição que imita uma patinadora ( veja o exemplo aqui ), com o tronco dobrado para frente, sem curvar as costas e com o core contraído, segure os halteres na altura do quadril com os cotovelos dobrados e dê um passo para trás e para fora.

b) Ao dar um passo para trás, endireite os cotovelos para conduzir os halteres para trás, apertando os tríceps na parte de trás dos braços. Volte para a posição inicial e repita com as pernas alternadas.

10 repetições x 2 séries

ABDOMINAL BICICLETA

a) Deitada com as costas no chão e as mãos apoiando a cabeça, levante as pernas para que fiquem a 90 graus do corpo. b) Estique a perna esquerda e levante o joelho direito para tocar o cotovelo esquerdo e repita. O movimento deve parecer como se você estivesse pedalando uma bicicleta. Mantenha os ombros erguidos e certifique-se de que sua caixa torácica esteja girando para cada lado, não apenas para o cotovelo.

100 repetições de cada lado