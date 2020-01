4 tipos de maçã e os benefícios da fruta

O açúcar presente na maçã é a frutose, que demora mais para ser absorvida. Por isso, a fruta está liberada para diabéticos.

Foto: Getty Images

É na polpa da maçã que nutrientes essenciais como vitaminas A, B, C e E, carboidrato (fonte de energia) e potássio (importante para o coração) se concentram. Já os compostos antioxidantes – que protegem as células do corpo e previnem crises de asma – estão presentes na casca. É lá que também estão as fibras, responsáveis pela sensação de saciedade e a melhora do funcionamento do intestino. Então, nada de descascar! Lave e esfregue bem a fruta antes de comê-la.

Além disso, estudos mostram que a maçã possui uma fibra solúvel, chamada pectina, capaz de diminuir o colesterol ruim e ainda combater a gastrite e até câncer. Mas fique de olho na quantidade: o ideal é comer uma por dia. Como a fruta tem muita fibra, ingeri-la em excesso pode acabar diminuindo a absorção de nutrientes.



Muitos tipos, os mesmos benefícios

Fuji:

É firme e crocante. Um pouco ácida, essa maçã vai bem com salada de frutas, sobremesas e geleias.



Gala:

Macia e bem doce, é uma das mais ricas em antioxidantes. É um dos tipos mais consumidos no Brasil.



Red ou Argentina:

Tem a polpa mais branquinha e, quando está mais madura, esfarela na boca.



Verde:

Tem pouco açúcar e é bem ácida. Vai bem como complemento em pratos salgados, saladas e assados.