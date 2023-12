4 dicas para potencializar o bronzeado no verão de forma saudável

Sempre que chegamos a essa época do ano, todos começam a fazer planos para o verão — algo que envolve inúmeras metas estéticas. E uma das principais idealizações nesta estação é o bronzeado perfeito, o que faz muitas pessoas recorrem a uma exposição solar intensa em busca de resultados rápidos. Contudo, nem é necessário dizer que isso não é nada saudável.

Claro, não há problemas em tomar sol (inclusive, se feita de maneira correta, a exposição traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física e mental). Porém, algumas ressalvas são extremamente necessárias.

A seguir, Paula Molari Abdo, farmacêutica, diretora técnica da Formularium e especialista em Atenção Farmacêutica, traz quatro dicas simples para potencializar o bronzeado no verão de forma saudável:

Suplementos e vitaminas que intensificam o bronzeado

De acordo com a farmacêutica, a inclusão de certos suplementos e vitaminas na dieta pode ser uma estratégia valiosa para manter um bronzeado duradouro.

“Entre os elementos essenciais para este propósito, o betacaroteno se destaca. Esse poderoso antioxidante não só ajuda a manter a cor da pele bronzeada, mas também é convertido pelo corpo em vitamina A, crucial para a saúde da pele”, diz.

Continua após a publicidade

Além disso, a vitamina E, segundo Paula, possui qualidades antioxidantes, atuando de forma essencial na defesa da pele contra os danos ocasionados pela exposição ao sol, contribuindo assim para a manutenção do bronzeado.

“Já a vitamina C é essencial na proteção do organismo contra a radiação solar, sendo consumida em grande quantidade durante os períodos de exposição ao sol”, explica. Consequentemente, isso resulta numa redução dos níveis de resistência do corpo, tornando a suplementação dessa vitamina um aspecto importante para a saúde geral.

Outro componente importante na manutenção de um bronzeado saudável são os ácidos graxos Ômega-3, comumente encontrados em suplementos de óleo de peixe: “Esses ácidos graxos ajudam a manter a pele hidratada e saudável”, afirma.

Continua após a publicidade

Alimentação recomendada para o bronzeado

Paula Molari revela que o licopeno, antioxidante presente em alimentos vermelhos como os tomates, também oferece benefícios ao proteger a pele contra os danos solares.

Os carotenoides, como os análogos da astaxantina (salmão, camarão e lagosta) desempenham um papel crucial na proteção dos fibroblastos dérmicos das proteínas carboniladas formadas pela exposição à radiação solar.

“Esses carotenoides são eficazes na melhora da síntese das fibras de colágeno e elastina, além de reduzir os marcadores inflamatórios, contribuindo para a prevenção do envelhecimento precoce da pele”, esclarece Paula.

Não se esqueça da proteção solar

Não adianta atingir o bronzeado essencial, se a sua pele estiver machucada, não é mesmo? Para isso, aposte em cosméticos, dermocosméticos e neurocosméticos que oferecem tanto a proteção solar quanto os cuidados pós-sol.

Continua após a publicidade

“Na parte de cosméticos, temos protetores solares tradicionais que oferecem defesa contra os raios UVA e UVB, utilizando filtros físicos, químicos ou uma combinação de ambos”, afirma.

Para o pós-sol, a farmacêutica recomenda produtos que incluam loções e cremes hidratantes: “Dê preferência aos enriquecidos com ingredientes como aloe vera ou camomila, que acalmam e hidratam a pele após a exposição ao sol”, pontua.

Dermocosméticos são uma boa opção para peles sensíveis ou com condições específicas, incorporando frequentemente ingredientes adicionais como antioxidantes.

“Para o cuidado pós-sol, os dermocosméticos se concentram na reparação e regeneração da pele, utilizando componentes como ceramidas, ácido hialurônico e peptídeos, que ajudam a restaurar a barreira cutânea e promover a cicatrização”, clarifica.

Continua após a publicidade

Os neurocosméticos, novidades no mercado, contém ativos que focam na saúde geral da pele e no bem-estar, influenciando a forma como a derme reage ao estresse e ao ambiente.

“Podem ajudar a acalmar a pele e reduzir a inflamação, sendo especialmente formulados para melhorar a resposta cutânea ao estresse, o que é particularmente benéfico após a exposição ao sol”, diz.

Leites calmantes pós-sol que combinam intensa hidratação com emolientes e agentes calmantes, como a glicerina, são aliados perfeitos para aliviar aquela sensação chata de calor e vermelhidão após horas de exposição solar contínua. E a melhor parte: de acordo com a especialista, esses produtos são enriquecidos com elementos específicos para estender o bronzeado natural da pele. Maravilha, né?

Use e abuse de géis pó-sol

Alguns géis pós-sol (que, inclusive, são mais leves do que os cremes hidratantes comuns) contém antioxidantes e águas termais em sua composição, combatendo os radicais livres gerados pela exposição solar.

Continua após a publicidade

“Estes são particularmente benéficos para acalmar peles sensíveis. Da mesma forma, loções que contêm antioxidantes potentes, focam especificamente na redução da vermelhidão e da sensação de calor, caracterizando-se por suas propriedades restauradoras pós-exposição solar”, afirma.

Outra opção inovadora, de acordo com Abdo, é um híbrido entre creme e gel, que oferece tanto a suavidade refrescante do gel quanto a hidratação intensiva de um creme.

“Esses produtos geralmente incluem águas termais em sua composição, conhecidas por suas propriedades suavizantes e anti-irritantes. Além disso, loções que combinam aloe vera e ácido hialurônico transcendem a função de um hidratante comum, proporcionando hidratação profunda e ajudando a manter a elasticidade da pele após a exposição solar”, indica a profissional.

Um recado importante da farmacêutica: não se esqueça que, para uma orientação mais personalizada e segura para o seu tipo de pele, consulte-se com um dermatologista.