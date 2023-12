Testamos: lançamentos de produtos labiais para o verão

O mundo da beleza é movido por novidades – que vão dos pés à cabeça. Neste mês de dezembro, nosso foco foram os lábios. Aqui na redação de CLAUDIA, testamos os principais lançamentos, entre gloss, lip balms e máscaras hidratantes. Abaixo, um pouco mais sobre nossos produtos favoritos:

1 – Balm



O Vult Hidra Balm Labial Diário FPS10 traz uma sensação de hidratação com acabamento de gloss. Dura bastante, mas precisa ser reaplicado ao longo do dia para garantir a sensação.



2 – Hidratante

Formulado com 99% de ingredientes naturais e vegano, esse é o primeiro Hidratante Labial Nivea com ácido hialurônico. Outros ingredientes da fórmula são óleo de amêndoa e manteiga de karité.



3 – Bálsamo

Lábios de mel? O KissKiss Bee Glow dá conta do recado. O bálsamo labial colorido da Guerlain contém 98% de ingredientes de origem natural, incluindo uma infusão de mel. Revive a cor natural dos lábios, proporcionando um brilho intenso.

Continua após a publicidade

4 – Gloss

Os produtos com foco em pH seguem em alta. O Gloss Proteção Contra o Coração Gelado Ursinhos Carinhosos , da Dalla, uma das pioneiras no segmento de beleza 100% vegana e cruelty-free no Brasil, não leva parabenos e petrolatos na fórmula e ainda deixa uma cor natural nos lábios.

5 – Máscara

Com ácido hialurônico, óleo de semente de uva e colágeno vegetal, a Máscara Labial Noturna Lip Repair Niina Skin é o combo ideal para o skincare noturno. Ao acordar, é nítida a sensação de hidratação na boca.

Acesse o nosso Canal de WhatsApp e receba nossos conteúdos diretamente no seu celular!

Continua após a publicidade