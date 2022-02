Pizza de vrango (com carne de jaca)

Modo de preparo

Prepare a “carne” de jaca Em uma panela média com azeite, refogue a cebola e o alho. Junte a jaca, a azeitona e as ervas. Cozinhe no fogo médio por 15 minutos ou até dourar e tempere com sal e pimenta. Reserve.

Prepare o queijo Junte no liquidificador a castanha, o limão, o polvilho, o sal e a pimenta. Adicione 3/4 de xícara de água e bata bem até formar um creme homogêneo. Leve essa mistura para a frigideira em fogo médio e deixe engrossar até o ponto de desprender do fundo da panela, ainda cremoso e não muito firme. Reserve.

Montagem Cubra a massa de pizza com o molho de tomate, distribua a “carne” de jaca por cima, espalhe o queijo cremoso e salpique o milho. Asse em forno preaquecido a 200°C por 5 minutos ou de acordo com o tempo da embalagem. Sirva em seguida.

*Receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô