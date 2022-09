Rainha Elizabeth é colocada em observação médica na Escócia

A rainha Elizabeth II foi colocada em observação médica no Castelo de Balmoral, na Escócia. Segundo o The Guardian, a monarca está acompanhada dos príncipes Charles e William, e os familiares imediatos foram informados.

Os médicos da monarca, que está com 96 anos, voltaram a ficar preocupados com seu estado de saúde. “Na sequência de uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha ficaram preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, informou um porta-voz do palácio de Buckingham.

Cancelamento de compromisso

Na quarta-feira (7), a rainha Elizabeth precisou cancelar uma reunião virtual planejada com ministros depois de ser aconselhada por seus médicos a descansar. No dia anterior, ela havia sido fotografada nomeando Liz Truss como a nova primeira-ministra do país.