Nos 57 municípios com segundo turno, sete mulheres foram eleitas prefeitas

Neste domingo (29), eleitores de 57 municípios voltaram às urnas para decidir o comando de suas prefeituras. Nenhuma das cinco mulheres que disputavam o segundo turno em capitais foram eleitas. Com isso, apenas Palmas terá uma prefeita, a reeleita Cinthia Ribeiro (PSDB). Ainda falta a decisão de Macapá, que vai às urnas apenas em dezembro. Entre os que decidiram em primeiro turno, 12,2% das cidades terão mulheres à frente do Executivo – em 2016, a proporção era de 11,57%.

Pela regra eleitoral, estão aptos ao segundo turno municípios com mais de 200 mil habitantes, caso um dos candidatos não tenha obtido maioria simples dos votos. Entre os municípios que obtiveram resultado neste domingo, sete elegeram mulheres – o que corresponde a . Para cinco deles, será a primeira vez que uma prefeita estará à frente do Executivo.

Em Bauru, interior de São Paulo, a jornalista Suéllen Rosim (Patriota) foi eleita com 55,98% dos votos. Ao assumir, ela se tornará a primeira mulher prefeita da cidade.

Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Contagem elegeu Marília Campos (PT) obteve vitória apertada, com 51,35% dos votos válidos. A diferença contra Felipe Saliba (PRTB) chegou a ser de quatro votos quando 97% das urnas haviam sido apuradas. Ela já fora prefeita do município entre 2005 e 2012, tendo sido a única mulher no cargo.

Também em Minas Gerais, Juiz de Fora elegeu pela primeira vez uma mulher à prefeitura. A deputada federal Margarida Salomão (PT) venceu com 54,98% dos votos, nesta que é sua quarta eleição.

Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a atual prefeita, Paula Mascarenhas (PSDB) obteve nova vitória, com 68,7% dos votos. Em 2012, ela havia sido eleita vice-prefeita.

Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, elegeu Professora Elizabeth (PSD), primeira mulher eleita para o posto, com 52,38% Atualmente, ela é vice-prefeita do município.

No litoral paulista, Praia Grande terá Raquel Chini (PSDB) como prefeita. Ela recebeu 53,52% dos votos e será a primeira prefeita da cidade. Ela era a candidata do atual prefeito, Alberto Pereira Mourão (PSDB), que já cumpriu cinco mandatos.

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, Elisa Araújo (Solidariedade) foi eleita com 57,36% dos votos. Atuante no setor industrial, ela nunca ocupara um cargo público.